Obří hurikán zrychluje ve Velké rudé skvrně na Jupiteru

Na rozdíl od dočasných vlastností počasí na Zemi přetrvávají Jupiterovy bouře roky, dokonce staletí. Velká rudá skvrna plynového obra, kruhová vířivka široká asi 10 000 mil, existuje od doby, kdy lidé pozorovali Jupiter dalekohledy – od roku 1665, což znamená, že tato bouře trvala nejméně 356 let. Tato vytrvalá bouře na jižní polokouli Jupiteru se skládá z karmínových mraků rotujících přibližně 400 mil za hodinu v prstenci proti směru hodinových ručiček. Tvar a velikost bouře se změnila, protože byla poprvé podrobně pozorována v 19. století – a díky nedávnému technologickému pokroku byli vědci schopni provést podrobnější pozorování brutálních větrů této podivné bouře.

Nyní nedávná analýza dat z Hubbleova vesmírného teleskopu Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) odhalila něco zvláštního o Velké rudé skvrně. Konkrétně průměrná rychlost větru na vnější hranici bouře (známá jako vysokorychlostní prstenec) se za posledních 11 let zvýšila asi o 8 procent.

Pro kontext může být typický tropický cyklón na Zemi široký až 1240 mil; Bouře, která zahrnuje Velkou červenou skvrnu, je široká asi 9 941 mil. Hurikány na Zemi dosahují maximální rychlosti asi 190 mil za hodinu, ve srovnání se 400 mil za hodinu na Jupiteru. Na rozdíl od pozemských hurikánů vypadá Velká červená skvrna z boku jako svatební dort díky vysokým valícím se oblakům.

Když jsem poprvé viděl výsledky, zeptal jsem se: „Má to smysl? „Nikdo ho nikdy předtím neviděl,“ Ona řekla Michael Wong z Kalifornské univerzity v Berkeley, který analýzu vedl Publikováno v dopisech o geofyzikálním výzkumu. „Ale to je něco, co dokáže pouze Hubble. Dlouhá životnost a nepřetržité sledování HST tuto detekci umožňuje.“

Podle analýzy se změna rychlosti větru měří každý rok na Zemi rychlostí 1,6 míle za hodinu. Data společně pomohou vědcům vyřešit záhadu jasnějšího porozumění tomu, co se děje na Jupiteru.

vysvětlila Amy Simon z NASA Goddard Space Flight Center v Greenbeltu v Marylandu, která se na výzkumu podílela. „S Hubbleem máme přesnost, kterou potřebujeme k určení směru.“

Aby si všiml malé, ale významné změny rychlosti větru, Wong použil nový přístup k lepší analýze dat z HST. Pokaždé, když Hubble data pozoroval, pomocí specifického softwaru sledoval desítky až tisíce vektorů větru, což znamená směr a rychlost větru.

„Dalo mi to konzistentnější sadu měření rychlosti,“ vysvětlil Wong. „Také jsem provedl spoustu statistických testů, abych zjistil, zda je oprávněné to nazývat zvýšením rychlosti větru. To je.“

Co ale znamená zvýšení rychlosti?

„Je těžké to diagnostikovat, protože Hubble nevidí dno bouře tak dobře,” řekl Wong. „Cokoli pod vrcholy mraků není v datech vidět.” „Je to ale zajímavý údaj, který nám může pomoci pochopit, co pohání Velkou červenou skvrnu a jak šetří energii.“

