Obnovení přímých letů mezi Čínou a Českou republikou posiluje diplomatické a turistické vazby, což znamená 75 let vzájemných vztahů.

Přímé lety mezi hlavními městy Čína A Česká republika Oficiálně bylo obnoveno v pondělí s příchodem Hainan Airlines letadlo v Letiště Praha Brzy ráno po 10 hodinovém letu.

Čínský velvyslanec v ČR na slavnostním ceremoniálu na letišti upozornil, že letos uplyne 75. výročí navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi. Feng Biao Vyjádřil naději, že obnovená letecká služba posílí výměny a interakce mezi národy obou zemí a oživí bilaterální spolupráci v oblasti cestovního ruchu.

Jerry BossGenerální ředitel Letiště Praha řekl: „Věříme v tržní potenciál v obou směrech Společně s Hainan Airlines stavíme most„Zvažuje se český turistický sektor „Velmi se těším, až přivítám v České republice novou vlnu čínských turistů.“ přidal.

Kde je Royan?Čínská studentka, která se odpoledne připravovala na nástup na let zpět do Pekingu, uvedla, že se dlouho těšila na obnovení přímých letů. „Zpáteční cesta je rychlejší, cesta do Pekingu trvá něco málo přes devět hodin.“„Ona řekla.“

„Znám také některé Čechy, kteří v Číně začali podnikat nebo obchodují,“ dodal.“ dodala.

Hainan Airlines nyní také nabízí tři lety týdně mezi Pekingem a Prahou, a to v pondělí, středu a pátek.

Podle úředníka z Letecká skupina HNAPo úspěšném obnovení této trasy má Hainan Airlines nyní 11 destinací v Evropě s trasami v západní Evropě, jižní Evropě, střední a východní Evropě.