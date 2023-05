Oblohou problikává „jasné světlo“, když meteor havaruje kolem Townsville

Zprávy o modrých/zelených záblescích na obloze v sobotu

Palubní kamera muže z Townsville zaznamenala světla

Řidič sdílel úžasné záběry okamžiku, kdy na obloze zablikalo „jasné světlo“.

Palubní kamera Jima Robertsona zaznamenala mimořádný okamžik, kdy se obloha rozzářila v sobotu večer ve 21:22, když jel po University Road v Townsville.

V Queenslandu bylo několik zpráv o jasně modrých, zelených, bílých a oranžových záblescích následovaných dunivými zvuky v celé oblasti.

V Queenslandu bylo několik zpráv o jasných barevných záblescích vysoko na obloze nad Townsville v sobotu večer, po nichž následoval dunivý zvuk.

Pan Robertson řekl, že viděl na obloze velký pruh světla.

Řekl, že incident skončil za „dvě sekundy“.

„Jen jsme si mysleli, co to sakra je?“ Byli jsme napadeni, byla to havárie letadla, byl to vesmírný odpad? “ 9 novinek.

Popsal to jako „šťastný“ zážitek, kdy zachytil blesky na své řidičské kameře.

Obyvatelé Queenslandu z dalekého západu státu do oblasti Cooktown na severu byli svědky záblesků nebo jasných světel, zatímco lidé v Perthu a Sydney tvrdili, že tento jev také viděli.

Jeden odborník se již rozhodl ukončit jakékoli řeči o létajících talířích.

Určitě to byl meteorit, řekl astrofyzik Australské národní univerzity Dr Brad Tucker.

Uvedl, že nehodu s největší pravděpodobností způsobil pád části asteroidu mezi Marsem a Jupiterem.

„Když zasáhl zemskou atmosféru, vytvořil tento jasný záblesk a objevil se na obloze,“ řekl Dr. Tucker.

Viditelné modrozelené záblesky jsou způsobeny přehřátím železa a niklu v meteoritu.

Tucker řekl, že meteorit se mohl pohybovat rychlostí 100 000 až 150 000 kilometrů za hodinu.

Řekl, že zvuk bouchnutí, který lidé slyší, pochází z nárazu meteoritu, když se blíží k Zemi.

Některé zprávy uváděly, že meteorit mohl havarovat v oblasti Croydonu, 600 kilometrů od Townsville.

Někteří místní obyvatelé v Croydonu uvedli, že slyší hlasité rány a jsou svědky toho, jak se jejich domy otřásají ve stejnou dobu.