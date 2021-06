Objevte známky geologické aktivity na Venuši

podle



Povrch Venuše praská a pohybuje se jako led plovoucí na oceánu – pravděpodobně díky tektonické aktivitě.

Velká myšlenka الفكرة

Velká část křehké horní kůry Venuše se rozpadá na kousky, které se škrábou a pohybují – a může za to pomalé zvlnění Venušina pláště pod povrchem. S mými kolegy jsme k tomuto závěru dospěli pomocí Radarová data po celá desetiletí Prozkoumat, jak povrch Venuše interaguje s vnitřkem planety. napůl dovnitř Publikována nová studie In Proceedings of the National Academy of Sciences 21. června 2021.

Planetární vědci jako já Venuše to má už dávno Velké množství tektonického terénu. Některé z těchto útvarů jsou dlouhé, tenké pásy, kde je kůra tlačena k sobě, aby vytvořila otřepy nebo roztržena, aby vytvořila žlaby a drážky. U mnoha z těchto pásů existují důkazy o tom, že se kousky kůry pohybovaly také vedle sebe.

Naše nová studie poprvé ukazuje, že tyto pásy hřebenů a žlabů často definují hranice plochých a žlabových oblastí, které samy vykazují relativně malou deformaci a jsou to jednotlivé masy Venušiny kůry, které se v minulosti pohybovaly, otáčely a sklouzávaly . Postupem času – a pravděpodobně tomu tak bylo i v nedávné minulosti. Je to trochu jako يشبه Zemské tektonické desky Ale v menším a podobnějším měřítku Ledový obal plovoucí nad oceánem.

Vědci předpokládali, že – Stejně jako plášť Země Venušina čepice víří proudy, jak se ohřívá zdola. S kolegy jsme vytvořili pomalý, ale silný pohyb pláště Venuše a ukázali jsme, že je dostatečně silný, aby rozbil horní kůru všude, kde jsme našli tyto nízko položené zemské masy.

proč tě to zajímá

Hlavní otázkou ohledně Venuše je, zda má planeta dnes aktivní sopky a tektonické poruchy. Má v zásadě stejnou velikost, složení a věk jako Země – tak proč není geologicky živá?

Žádná mise na Venuši však přesvědčivě neprokázala, že planeta je aktivní. K tomu existují lákavé, ale nakonec nepřesvědčivé důkazy V geologicky nedávné minulosti tam došlo k sopečným výbuchům – Stále to může pokračovat. Otázka tektonické aktivity – skřípání, praskání a skládání kůry planety – je na méně pevné zemi.

Ukázat, že geologický motor Venuše je stále v provozu, bude mít obrovské důsledky pro pochopení formování pláště planety, kde a jak se dnes mohou vyskytovat sopky a jak se formuje, ničí a nahrazuje samotná kůra. Protože naše studie naznačuje, že některé z těchto srážek v kůře jsou geologicky nedávné, mohli jsme udělat obrovský krok vpřed v porozumění tomu, zda je Venuše dnes skutečně aktivní.

Co ještě není známo

Není jasné, jak časté jsou tyto kortikální fragmenty. S mými kolegy jsme zatím našli 58, ale je to téměř jistě nízký odhad.

Ani zatím nevíme, kdy se tito korýši poprvé vytvořili, ani jak dlouho se pohybovali na Venuši. Klíčové je určit, kdy došlo k roztříštění kůry a rozdrobení – zejména pokud chtějí planetární vědci porozumět tomuto jevu v souvislosti s nedávnou sopečnou činností planety. Jeho objev nám poskytne důležité informace o tom, jak povrchové rysy planety odrážejí geologické poruchy uvnitř.

Co bude dál

Tato předběžná studie umožnila mým kolegům a našim kolegům udělat nejlepší odhad toho, jak jsou zdeformované obrovské nížiny Venuše, ale k tomu, abychom na této práci stavěli, potřebujeme radarové snímky s vysokým rozlišením a topografická data. Naštěstí tohle Přesně to, co vědci získají V nadcházejících letech NASA a Evropská kosmická agentura nedávno oznámily nové mise směřující do Venuše později v tomto desetiletí. Pro lepší pochopení tajemného souseda Země by stálo za to počkat.

Napsal Paul K. Byrne, docent planetárních věd, Státní univerzita v Severní Karolíně.

Původně publikováno v Konverzace.

Další informace o tomto výzkumu naleznete v části Odhalení geologických tajemství Venuše prostřednictvím tektoniky „ledového balíku“.

Odkaz: „Globálně roztříštěná a pohybující se litosféra na Venuši“ Paul K. Sborník Národní akademie věd.

DOI: 10,1073 / pnas.2025919118