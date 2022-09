Objevte Královskou Českou republiku

Když se řekne Praha, většině lidí se vybaví ikonické panorama Pražského hradu, majestátního sídla českých panovníků a katedrály svatého Víta, kde byli panovníci korunováni a pohřbíváni.

Při prohlídce katedrály můžete navštívit kryptu s ostatky českých králů a královen. V průběhu staletí se Praha několikrát stala sídlem císařů Svaté říše římské.

S historií se můžete seznámit ve stálé expozici v gotickém patře Starého královského paláce s názvem Příběh Pražského hradu, kde jsou k vidění autentické gotické a renesanční kostýmy a náčiní sloužící k podávání pokrmů králům a císařům.

Dobrá Hora: Od českého dolaru k americkému dolaru!

Královská města zaujímala mezi českými městy výjimečné místo, neboť byla přímo podřízena panovníkovi. Jedním z nejznámějších královských měst je Kutná Hora se stříbrnými doly, které plnily královskou pokladnici stříbrem a dnes patří k největším turistickým atrakcím.

O tomto městě existuje mnoho legend a záhad. Věděli jste, že nejpopulárnější světová měna, americký dolar, pochází ze stříbrného dolaru Gutná Hora? Další zajímavosti se můžete dozvědět, pokud toto kouzelné město navštívíte.

Karlštejn: Proč zmizel královský poklad?

Majestátní hrad, sídlo jednoho z nejvýznamnějších českých králů Karla IV., je zasazen do krásné přírody jihozápadně od Prahy. Po staletí chránila nejvzácnější poklad – vzácné korunovační klenoty, které byly ukryty v jejích zdech, aby je chránily před husity.

Vraťte se při prohlídce hradu do čtrnáctého století a budete mít šanci vkročit do ráje! Jak je to možné? Když vstoupíte do kaple svatého Kříže, uvidíte nádhernou výzdobu nebes včetně slunce, hvězd a měsíce. Tam na vás budou bdít všichni svatí.

Královské lázně

Lázně byly vždy oblíbeným cílem evropské smetánky. Pohodlí, bohatý společenský život a nespočet románků si zde užívali slavní aristokraté, filozofové a známí umělci. Goethe se zde poprvé setkal se svou milovanou Ulrikou, slavný Beethoven zde složil svou 9. symfonii a pravidelně sem zavítal ruský car Alexandr nebo rakouská císařovna Sisi, aby načerpali novou energii.

A tradice pokračuje! Celebrity, které jezdí na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, si dnes udržují každoroční vzrušení. V posledních letech tu byli například Johnny Depp, Robert Pattinson nebo Uma Thurman.

Náš tip!

Pokud chcete vědět, jak vypadaly korunovační klenoty mezi čtrnáctým a šestnáctým stoletím, navštivte Pražský hrad, kde jsou vystaveny repliky.