Objevené fosilie stegosaura mají „podivnou směs rysů“

Prastará zkamenělina patřila stegosaurovi, býložravému dinosaurovi s malou hlavou a kostěnými pláty běžícími na zádech, zakončenými ostnatým ocasem. Vzorek měl také některé jedinečné vlastnosti, které nebylo možné vysledovat zpět k jiným stegosaurům. Podle nového výzkumu je nejstarším nalezeným z Asie a může patřit k jednomu z nejstarších nalezených stegosaurů.

Stegosauria je jednou z největší skupiny obrněných dinosaurů známých jako theroforané, kteří žili během částí jury a rané křídy, mezi 100,5 miliony a 201 miliony let. Jejich fosilie, které patří 14 různým druhům, se nacházejí téměř všude kromě Antarktidy a Austrálie.

Výzkumníci objevili dinosauří fosilie v roce 2016 na známém místě zvaném Shaximiao Formation v Chongqing Municipality v Číně. Část této lokality pochází z období střední jury, které trvalo před 163,5 miliony až 174,1 miliony let.

Mezi vrstvami purpurově červeného bahna a šedožlutého pískovce bylo několik plátů brnění a kosti ramen, stehen, chodidel, zad a žeber stegosaura. Fosilie stegosaurů z období střední jury jsou však vzácné, díky čemuž je tento objev jedinečný, protože dinosaurus žil mnohem dříve než většina jeho známých příbuzných.

Vědci pojmenovali dinosaura Bashanosaurus primitivus, přičemž slovo „Bashan“ odkazovalo na starověký název Chongqing a „primitivus“ označovalo nejprve v latině, vzhledem k věku dinosaurů.

Fosilie pomáhá vědcům lépe porozumět tomu, jak se stegosauři vyvinuli – o čemž vědí velmi málo.

Vzácný raný stegosaurus

Je známo, že některé druhy stegosaurů mají obří trny v rameni, zatímco jiné mají dlouhý krk, ale pro výzkumníky bylo obtížné určit, jak spolu souviseli.

Bashanosaurus měl menší a méně vyvinuté lopatky, silnější, ale užší základny pro jeho pancíře a další odchylky, díky nimž se odlišuje od ostatních stegosaurů. Sdílejí také podobnosti s některými z prvních obrněných dinosaurů, kteří žili před 20 miliony let.

Nově objevený druh je „skutečně zvláštní směsí rysů,“ řekla spoluautorka studie Susanna Maidment, která se obvykle vyskytuje u primitivnějších obrněných dinosaurů, stejně jako charakteristické znaky stegosaura. Paleontolog z Natural History Museum v Londýně.

Některé z primitivních rysů Baschanosaura zahrnují delší ocasní obratle a užší lopatky, které vybíhají ven. Na rozdíl od jiných známých stegosaurů jsou základny jejich pancéřových plátů zakřivené směrem ven.

„Je to vzrušující, protože nám to pomáhá pochopit, jak stegosaurus postupně získal rysy svého ikonického tělesného plánu,“ řekl Maidment. Bashanosaurus neměl po zádech obří pláty jako Stegosaurus, místo toho měl mnohem menší, páteři podobný (brnění), který by byl pravděpodobně užitečnější pro obranu proti predátorům než ten hubený. ale velmi okázalý (štít) Stegosaura, což pravděpodobně mělo více společného s představením.“

Maidment byla součástí týmu, který objevil Adratiklit boulahfa 168 milionů let stará fosilie stegosaura nalezená v Maroku v roce 2019.

„Adratiklit je přibližně stejně starý, nebo možná o 2 miliony let mladší než Bashanosaurus, ale Adratiklit má rysy typické pro mladšího stegosaura,“ řekl Maidment.

Potřeba více fosilních exemplářů

Řekla, že rozdíly mezi těmito dvěma typy stegosaurů, stejně jako dalšími známými druhy, ukazují úroveň diverzity, které dinosauři dosáhli ve střední juře.

Pro srovnání, Bashanosaurus byl relativně malý, od nosu k ocasu měřil pouhých 9 stop (2,7 metru), což vedlo tým k otázce, zda fosilie patřila dospělému nebo malému dinosaurovi.

Odpověď na tuto otázku pravděpodobně zůstane záhadou. Maidment řekl, že nejspolehlivějším způsobem, jak určit věk dinosaura, když zemřel, je rozřezat kosti a analyzovat kostní tkáň, která může odhalit růst zvířete. Malí dinosauři museli rychle růst, aby po vylíhnutí dosáhli velkých tělesných rozměrů, ale jakmile se k této velikosti přiblíží, růst se zpomalí.

„Protože máme pouze jeden konkrétní exemplář Pacinosaura, nechceme jeho část zničit a mnoho kostí je zachováno v obrovské skalní stěně, takže nejsou vhodné pro odběr vzorků,“ řekl Maidment.

Bachanosaurus je nejnovější objev stegosaura ve formaci Shaximiao, což může naznačovat, že tito dinosauři pocházejí z Asie, řekl spoluautor studie Ning Li, výzkumník z Chongqing Geographical Heritage Conservation and Research Laboratory.

„Pomocí dat, která máme k rekonstrukci jejich rodokmenu, můžeme začít zjišťovat pravděpodobnost, že stegosauři pocházejí z různých míst,“ řekl Maidment. Nalezení více raných stegosaurů nám pomůže tento problém pochopit.“