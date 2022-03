Objev obrovského meteoritového kráteru pod ledem Grónska je mnohem starší, než se dříve myslelo

Share on Facebook

Kráter Hiawatha byl velmi dobře zachován, i když ledovcový led byl neuvěřitelně účinný při erozi. Jeho stav podnítil řeči, že meteorit mohl udeřit teprve před 13 000 lety.

Kráter, který je jedním z největších na světě, je však definitivně datován – a je mnohem starší. Ve skutečnosti narazili na Zemi několik milionů let poté, co dinosauři vyhynuli, asi před 58 miliony let.

„Umístění kráteru bylo zvláště obtížné pro praskání, takže je velmi uspokojivé, že dvě laboratoře v Dánsku a Švédsku, používající různé metody datování, dospěly ke stejnému závěru. Jsem přesvědčen, že jsme identifikovali skutečný kráter,“ řekl Michael Storey, vedoucí geologie v Muzeu historie.Normální v Dánsku, v tiskové zprávě: „Věk, který je mnohem starší, než si mnozí předtím mysleli.“

Když asteroid zasáhl severní pól, byl severní pól pokryt deštnými pralesy s teplotami kolem 20 °C. Storey, který byl autorem nového článku o kráteru publikovaného v Science Advances, uvedl, že místní populace by zahrnovala krokodýly, želvy a primitivní zvířata podobná hrochům.

Impaktní kráter Hiawatha může spolknout Washington, DC a je asi o 90 % větší než asi 200 dříve známých impaktních kráterů na Zemi. Dosud není známo, zda meteorit, který zasáhl Grónsko, narušil globální klima stejným způsobem jako 200 kilometrů široký asteroid, který před 8 miliony let způsobil vznik kráteru Chicxulub v Mexiku – který vyhubil dinosaury. Ale meteorit z Grónska Zničilo by to rostlinný a živočišný život v okolí. Vědci zatím sbírali písek a kameny z řek tekoucích z ledovce. Tyto vzorky byly zahřáté dopadem meteoritu. Byly datovány pomocí technik, které detekují přirozený rozpad přirozených radioaktivních izotopů s dlouhou životností nalezených v hornině. Krystaly minerálního zirkonu nalezené v hornině byly datovány pomocí datování uranu a olova. Izotopy uranu se začnou rozkládat, když zirkon krystalizuje a mění se na izotopy olova stálou a předvídatelnou rychlostí. Technika naznačila datum asi před 58 miliony let. READ První průzkum oceánských proudů pod „ledovcem Doomsday“ vyvolává obavy Zrnka písku byla zahřátá laserem a vědci měřili uvolňování plynu argonu způsobeného rozpadem vzácného, ​​ale přirozeně se vyskytujícího radioaktivního izotopu draslíku, známého jako K-40. „Poločas rozpadu K-40 je výjimečně dlouhý (1 250 milionů let), takže je ideální pro datování hlubinných geologických událostí, jako je věk asteroidu Hiawatha,“ řekl Storey. Technologie navrhla časový rámec podobný úderu meteoru. Spoluautor Nikolaj Krog-Larsen, profesor Institutu GLOBE na Kodaňské univerzitě, který jako první kráter objevil, řekl.