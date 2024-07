Nyní můžete přistupovat k souborům svého telefonu Galaxy v Průzkumníku souborů Windows bezdrátově

V současné době existuje několik způsobů, kterými můžete bezdrátově přenášet soubory z telefonu nebo tabletu Galaxy do Galaxy Book se systémem Windows 11. Jedním z nich je použití aplikace Link To Windows na vašem zařízení Android a aplikace Phone Link na vašem PC .

S těmito aplikacemi stačí k přenosu souborů mezi těmito dvěma platformami otevřít aplikaci Moje soubory nainstalovanou v telefonu prostřednictvím aplikace Phone Link v počítači. Microsoft nyní usnadňuje přenos souborů mezi zařízeními Android a počítači.

Microsoft má Oznámit Microsoft oznámil, že začal zavádět aktualizaci pro všechny kanály Windows Insider. Díky této aktualizaci může Windows 11 zobrazit váš smartphone nebo tablet Galaxy v Průzkumníkovi souborů, abyste mohli přenášet soubory mezi těmito dvěma platformami.

Microsoft aktualizuje Windows 11, aby bezdrátově zobrazoval soubory zařízení Android v Průzkumníku souborů

Jakmile v Průzkumníku souborů vyberete svůj smartphone nebo tablet Galaxy, zobrazí se vám všechny soubory na vašem zařízení Android ve stejném stylu jako na vašem PC. Poté budete moci tyto soubory přejmenovat, odstranit, přesunout z jedné složky do druhé v zařízení a zkopírovat a vložit tyto soubory do počítače. Netřeba dodávat, že pomocí nové funkce budete moci také přenášet soubory z počítače do telefonu nebo tabletu Samsung.

Jak bezdrátově přistupovat k souborům vašeho telefonu Galaxy v průzkumníku souborů Galaxy Book?

Chcete-li tuto funkci získat, potřebujete zařízení s Androidem 11 (nebo novějším) a verzí 1,24071 (nebo novější verze) nainstalované aplikace Odkaz na Windows a operačního systému Windows 11 na vašem počítači, který jste vybrali v kterémkoli ze čtyř kanálů Windows Insider: Canary, Dev, Beta a Release Preview. Chcete-li povolit tuto funkci, přejděte na Nastavení » Bluetooth a zařízení » Mobilní zařízení » Správce zařízení A běžte Přístup k průzkumníku souborů.

Přenos souborů mezi vaším telefonem nebo tabletem Galaxy a Galaxy Book tedy nikdy nebyl jednodušší. Očekává se, že Microsoft tuto funkci zpřístupní ve stabilní verzi Windows 11 během několika příštích měsíců.