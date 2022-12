Nyní jsou k dispozici bezplatné hry PlayStation Plus na prosinec 2022

Řadu bezplatných her PlayStation Plus z prosince 2022 je nyní k dispozici k vyzvednutí u členů Hodně hrát tento měsíc. Přestože jako vždy získáte tři tituly, máte technicky k dispozici neuvěřitelných pět her, které si můžete zahrát díky Mass Effect Legendary Edition. Remasterovaná kompilace se připojuje k Biomutant a Divine Knockout. Všechny tři tituly je možné uplatnit do 3. ledna.

Jako vždy mohou všichni předplatitelé PlayStation Plus bez ohledu na úroveň získat prosincové hry bez dalších nákladů.

Legendární vydání Mass Effect Obsahuje aktualizované verze tří původních her Mass Effect. Pokud jste tuto milovanou trilogii RPG BioWare nehráli, rozhodně byste se měli podívat. Díky změnám v kvalitě života také stojí trilogie za zhlédnutí pro dlouholeté fanoušky.

zatímco, Biomutant Experiment 101 je postapokalyptická akční hra se savčím válečníkem v hlavní roli. I když je to trochu náročné, akční nadšenci to musí zkusit.

Božský knockout Je to zbrusu nová hra, která dnes vyšla. Je to nejnovější nová verze, kterou budou moci předplatitelé PlayStation Plus hrát ihned bez dalších poplatků.

Bezplatné hry PlayStation Plus na prosinec 2022

K dispozici od 6. prosince do 3. ledna 2023