Nový trailer ‚Elden Ring‘ nabízí poslední pohled před jeho velmi očekávaným vydáním

Před méně než týdnem Elden prsten vydavatel Bandai Namco má odběratel Nový trailer „Přehled“ s podrobnostmi o souboru Jedno z nejnovějších RPG od FromSoftware. Klip obsahuje přibližně šest minut upravených herních záběrů, které si mohou fanoušci prohlédnout. A pokud se snažíte vyhnout spoilerům, ale přesto chcete vědět, co nejnovější From Project nabízí, máte pravděpodobně nejlepší příležitost to udělat.

Je třeba poznamenat, že trailer nabízí pohled nejen do prostředí otevřeného světa hry, ale také do mnoha dungeonů, které budete mít možnost prozkoumat během svých dobrodružství, včetně takzvaných „archaických“, které obsahují totéž úroveň hutného designu, který byl od té doby charakteristickým znakem her FromSoftware . Trailer také nabízí pohled na výrobu předmětů, přizpůsobení hráčů a kooperativní hraní, mimo jiné.

elden prsten Bude k dispozici pro hraní na PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a PC. FromSoftware poprvé oznámil titul zpět . Autor Písně ledu a ohně George RR Martin pomohl Dark Souls a nesená krví Mastermind Vytvořte herní svět. Po letech čekání se fanoušci konečně budou moci na vlastní oči přesvědčit o plodech této spolupráce.