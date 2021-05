Nový standard USB-C typu 2.1 poskytuje až 240 W napájení

Včera byl Benson Leung – neohrožený inženýr společnosti Google a technik USB-C Tester kabelů– Na Twitteru se objevily zprávy, že existují nové specifikace kabelu USB-C Hruď. Nové specifikace umožňují mnohem vyšší rychlost nabíjení u kompatibilních zařízení USB-PD.

Relativně drobné změny

Ačkoli Leung poznamenává, že nové specifikace byly vyvíjeny dva roky, změnilo se jen velmi málo. Ve srovnání se standardem USB-C 2.0 se současným standardem 2.1 se zdaleka největší změnou zdá být nová volitelná specifikace Extended Power Range (EPR) – čerpání maximálního napětí 48 voltů, dostatečné k výkonu 240 wattů při 5 ampérech. .

Z pohledu spotřebitele se fyzický standard nezměnil – zařízení USB-C typu 2.1 se připojí k portům USB-C typu 2.0 a naopak. Pod kapotou se standardy na středovém panelu zpřísňují – byla přidána nová klauzule, která uvádí, že piny A4-A9 a B4-B9 (Napájení, Napájení a Podpora starého USB 2.0) by neměly být krátké k zemi, zatímco konektor se páří.

Pravděpodobně největší množství aditiv v nových specifikacích se týká matematických a technických hledisek pro predikci ohybu, detekci a zmírnění při odpojování kabelů USB-PD. (Elektrický oblouk, když jsou připojeny, není problém, protože vysoké napětí se spouští až po připojení kabelu.) Nejedná se o nový problém – elektrický oblouk se může stát problémem pouze při 12 voltech – ale rozsah potenciálního poškození se zvyšuje s nové možné vyšší napětí.

Kabely 5A Standard Power Range (SPR) jsou navíc zcela zastaralé a mají být nahrazeny novými kabely EPR. Všechny plnohodnotné kabely (a kabely s jmenovitým proudem vyšším než 3A) musí být označeny elektronicky, aby zařízení mohla kontrolovat schopnost samotného napájení (nebo jeho nedostatek) samotného kabelu.

USB-PD EPR, notebooky a vy

Největší změnou doposud v nových specifikacích je podpora USB napájení do 48V a 5A – znásobte tyto dva a získáte 240W DC. Před ratifikací nového standardu EPR byl USB-PD omezen na 100 W (20 V při 5 A).

Tento nárůst dodávek energie umožní výrobcům standardizovat nabíječky USB-C v celé produktové řadě notebooků – dokonce i velké technické notebooky, jako je ten, který je aktuálně dodáván pomocí zdířky DC 240 W DC. Nabíječka. Bohužel to pravděpodobně neznamená, že samotné nabíječky budou univerzální – pravděpodobně bude stále dostatečný rozdíl v nákladech mezi nabíječkami ESR a EPR, aby výkonné notebooky fungovaly v režimu nízkého výkonu na menších nabíječkách, stejně jako nyní.

Tato změna by měla stále výrazně omezit potíže s nabíječkou – protože i když stále máme nabíječky USB-PD SPR a USB-PD EPR, mělo by to být do značné míry její rozsah. Mezitím přicházejí DC zástrčky hlavně Omráčený Velikost mechanické specifikace, přičemž nejméně 15 z těchto specifikací je dostatečně běžně používáno, aby bylo zahrnuto do většiny “můj světNabíječky pro notebooky.