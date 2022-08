Nový snímek srážejících se galaxií ukazuje osud Mléčné dráhy

Teleskop Gemini North, který se nachází na vrcholu Maunakea na Havaji, zaznamenal vzájemně se ovlivňující spirální galaxie vzdálené asi 60 milionů světelných let v souhvězdí Panny.

Galaktický pár NGC 4567 a NGC 4568, známý také jako motýlí galaxie, se právě začíná srážet, protože je gravitace drží pohromadě.

Během 500 milionů let dokončí tyto dva kosmické systémy spojení a vytvoří jedinou eliptickou galaxii.

V této rané fázi jsou centra obou galaxií v současnosti od sebe vzdálena 20 000 světelných let a každá galaxie si zachovala tvar větrníku. Jak se galaxie více proplétají, gravitační síly spustí četné události intenzivní tvorby hvězd. Původní struktury galaxií budou pozměněny a zdeformovány.

Postupem času budou kolem sebe tančit v kruzích, které se zmenšují a zmenšují. Tento pevně stočený tanec bude přitahovat a natahovat dlouhé proudy plynu a hvězd a mísí obě galaxie dohromady do něčeho, co připomíná kouli.

V průběhu milionů let bude tato galaktická spleť spotřebovávat nebo rozptýlit plyn a prach potřebný k urychlení zrodu hvězd, což způsobí, že se tvorba hvězd zpomalí a nakonec se zastaví.

Pozorování dalších kolizí galaxií a počítačové modelování poskytlo astronomům další důkazy, že sloučení spirálních galaxií vytváří eliptické galaxie.

Jakmile se dvojice spojí, výsledný útvar může vypadat spíše jako eliptická galaxie Messier 89, rovněž v souhvězdí Panny. Jakmile Messier 89 ztratil většinu plynu potřebného pro tvorbu hvězd, došlo k velmi malému zrodu hvězd. Nyní je galaxie domovem starověkých hvězd a prastarých kup.

Je to supernova polární záře, která byla poprvé objevena v roce 2020 Na novém snímku se také objevuje jako světlá skvrna v jednom ze spirálních ramen NGC 4568.

Fúze Mléčné dráhy

K podobnému galaktickému sloučení dojde, když se Mléčná dráha nakonec srazí s galaxií Andromeda, největší a nejbližší galaktickou galaxií. Astronomové NASA použili data z HST v roce 2012 Předpovězte, kdy by se dvě spirální galaxie mohly přímo srazit . Odhaduje se, že k této události dojde asi za 4 až 5 miliard let.

Nyní galaxii Andromeda obklopuje obrovská aura Ve skutečnosti se střetává s aurou Mléčné dráhy Podle výzkumu založeného na datech Hubbleova vesmírného dalekohledu zveřejněných v roce 2020.

Halo Andromedy, velký plynový obal, se táhne 1,3 milionu světelných let od galaxie, asi v polovině cesty k Mléčné dráze a až 2 miliony světelných let daleko v jiných směrech.

Tento soused, který pravděpodobně obsahuje až bilion hvězd, má podobnou velikost jako naše velká galaxie a je vzdálen pouze 2,5 milionu světelných let. To se může zdát neuvěřitelně daleko, ale v astronomickém měřítku to dělá Andromedu tak blízko, že je vidět na naší podzimní obloze. Můžete to vidět jako zamlžený kus světla ve tvaru doutníku, vysoko na obloze během podzimu.

A pokud bychom viděli obrovskou auru Andromedy, která je pouhým okem neviditelná, byla by třikrát větší než šířka souhvězdí Velké medvědice, která na naší obloze převyšuje cokoliv jiného.