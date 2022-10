Nový remake Silent Hill 2 PS5 založený na klasické hororové hře

Snímek obrazovky : Konami / Kotaku

Aktualizace 19. 10. 2022 17:46 ET: Živé vysílání Konami — další výpis videa a Zde je vše ostatní, co jsem oznámil– Skončilo a potvrdily se dlouholeté zvěsti: tichý kopec 2 Repasované pro PlayStation 5 a PC. Stream neztrácel čas, okamžitě se vrhl do traileru na novou generaci nové verze.

Začíná to ikonickým záběrem tichý kopec 2 Hlavní hrdina James Sunderland zírá do zrcadla a přemýšlí, jestli na něj čeká jeho žena Mary. James pak prochází zamlženými ulicemi města, než uvidíme filmový sestřih známých scén působivě ztvárněných v moderní grafice.

Podívejte se sami:

Konami

Trailer je krátký, ale zdůrazňuje minimálně tři věci: tichý kopec 2 Nyní je k dispozici remake pro Wishlist na PS5 Vyvíjen tým Bloobera bude uzamčen pro PlayStation (a PC) po dobu 12 měsíců po spuštění. Omlouváme se fanouškům Xboxu.

Přečtěte si více: Po letech odmítání tichý kopecKonami právě otevřela protipovodňové brány

Následuje původní příběh.

Právě před hodinami oficiální prezentace Dnes podrobnosti o některých tichý kopec Projekty mohly uniknout samotnému Konami. jak si to říct, ne?

V případě, že jste to nevěděli, Konami to udělá podrž tichý kopec Živé vysílání dnes asi v 16:50 ET na YouTube. Účelem vysílání je podle popisu videa „odhalit nejnovější zprávy o tichý kopec Series.“ To je skvělé, ale zdá se, že tento popis byl aktualizován, když uživatel Twitteru Nibel zjistil, že dřívější verze obsahovala podrobnosti o tom, co by se mohlo zobrazit.

podle Nyní smazána informace v popisu živého vysíláníKonami uvedla, že a tichý kopec 2 V určitém okamžiku bude k dispozici v obchodě PlayStation Store. I když popis videa nemusí být tak špatný, Streamer na Twitchi s názvem SurvivalHorrorNetwork Sdílejte automatizovaný e-mail Twitch, který dostali Upozornit je, že vlastník autorských práv – Konami – investoval do testovacího vysílání, které hráli. Obsah chráněný autorským právem zmíněný v údajném e-mailu je „Silent Hill 2: Část 1“, což může naznačovat jakoukoli možnost tichý kopec 2 V podnikání to bude dvoudílná hra.

Z metadat živého vysílání, která se objevila, se objevují další rady Publikováno ve fóru her ResetEra na komplexní kontrolu. Kód se nazývá kapky tichý kopec 2další film Zpátky do Silent Hilla něco s názvem „Silent Hill: Ascension“. Vypadá to, že živý přenos bude obsahovat také rozhovory a upoutávku, stejně jako možné odkazy na PlayStation a Steam. PlayStation byl zaznamenán v metadatech, která jsou důležitá pro některé uživatele Era, protože mnozí poznamenali, že tichý kopec 2 Vždy se hovořilo o tom, že remake je načasovaná exkluzivita pro konzole Sony.

Kotaku Požádal Konami o komentář.

Nakonec vznikl web s názvem WhatIfGaming Tvrdí, že slyšel tichý kopec 2 Podrobnosti o novém vydání Z anonymního zdroje, včetně toho, že bude obsahovat kameru přes rameno, „úžasnou“ grafiku a návrat uměleckého ředitele série Masahiro Ita a oblíbeného skladatele Akiry Yamaoky. Zdroj tvrdí, že Bloober Team vyvíjí novou verzi tichý kopec 2A kolovala fáma Přinejmenším od května 2022, kdy je údajná Uniklé záběry začínají kolovat. V červnu 2022 Bloober Team odhalil svůj aktuální projekt, A vrstvy strachu Nějaký restartTo bude stavět na základech této franšízy s „úžasným novým příběhem a směrem hry“.

No, uvidíme za pár hodin, co má Konami připraveno tichý kopec fanoušků. Ale vypadá to, že už možná máme dobrou představu o alespoň jednom z největších „překvapení“.