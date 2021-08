Nový Parallels 17 vám oficiálně umožňuje spustit Windows 11 na vašem Macu

Windows 11 přichází na počítače Mac, a to i na ty, které nemají Boot Camp. Parallels Desktop 17 Umožní uživatelům Mac zažít Další verze Windows od Microsoftu v okně na ploše jejich Macu. Parallels podporuje Macy Intel i M1 (i když existuje speciální funkce pro ty, kteří používají zařízení založená na pažích) a lze je dokonce použít ke spuštění Náhled Windows 11 Pro ty, kteří se nemohou dočkat.

Důležité pro uživatele M1 je Stejné jako když Parallels poprvé přidal podporu U nejnovějších zařízení Apple – budete moci emulovat pouze operační systémy založené na Arm, což znamená, že budete omezeni na Windows on Arm. zatímco Zdá se to možné Chcete -li nainstalovat Windows 11 Preview pro zařízení Arm, budete pravděpodobně chtít postupovat opatrně. Emulace systému Windows na Arm x86 byla trochu ošidná, emulace aplikace x64 Práce stále probíhají. V zásadě platí, že pokud chcete na svém M1 spustit výchozí verzi Windows, musíte se stále potýkat se stejnými výhradami, jaké by přicházely se spuštěním Windows na jakémkoli jiném zařízení Arm.

Windows na M1 budou pravděpodobně mít stejná varování jako Windows na jiných zařízeních Arm

Zatímco uživatelé M1 se musí vypořádat s Windows on Arm, dočkají se také vylepšení výkonu, pokud pocházejí z Parallels 16: Parallels říká, že nová verze umožní počítačům M1 Mac mít o 28 procent lepší výkon DirectX 11 a až 33krát vyšší rychlejší spuštění pro Windows 10 na virtuálních počítačích Arm Insider Preview. To přichází s až o 25 procent rychlejší 2D grafikou a až 6krát rychlejším výkonem OpenGL, o kterém Parallels říká, že přijde na virtuální počítače s Windows na všech podporovaných počítačích Mac, Intel a M1. Uživatelé M1 budou také moci používat BitLocker a Secure Boot díky výchozímu modulu TPM.

Parallels 17 přináší další vylepšení (například je to nyní univerzální aplikace, která usnadňuje život IT oddělení) a také získává podporu pro Mac OS Monterey Virtualizační software bude schopen pracovat na počítačích macOS 12 i vytvářet virtuální stroje.

Pokud jste někým, kdo se drží ve světě Windows i Mac, Parallels rozhodně stojí za to se na něj podívat

Pokud chcete standardní verzi Parallels Desktop 17, máte možnost získat předplatné za 79,99 $ ročně nebo trvalou licenci za 99,99 $. Pokud jste měli trvalou licenci na dřívější verzi Parallels, můžete upgradovat na 17 za 49,99 $. Existují také verze Pro a Business, které stojí 99,99 $ ročně. Parallels prodává software na svých webových stránkách, ale než utratíte nějaké peníze, možná by stálo za to počkat na vydání Windows 11 (Možná v říjnu), abyste zjistili, jak dobře si vede na Parallels – nebo zda Windows 11 stálo za to skočit na první místo.