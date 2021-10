Nový papír tvrdí, že v oblacích Venuše by mohla být fotosyntéza

Předpokládaná detekce plynného fosfinu v atmosféře Venuše Vyvolalo to fascinující otázku, zda to může být biologického původu.

Vzhledem k tomu, jak krutá je Venuše k životu, jak jej známe, tato otázka způsobila velký rozruch. Vědci však nyní zjistili, že planeta Peklo by skutečně mohla být obyvatelná – vysoko v oblacích, vysoko nad spalujícím povrchem.

Úroveň slunečního záření v určitých nadmořských výškách je konkrétně srovnatelná se slunečním zářením na Zemi, což znamená, že v těchto nadmořských výškách mohou mikrobi žijící ve vzduchu přežít. Silnější vrstva mraku navíc poskytuje určitou ochranu před škodlivými UV paprsky a kyselost v těchto oblacích bude pravděpodobně nižší, než se očekávalo, a v rámci přijatelných životních standardů.

“spolu,” Vědci napsali ve svém příspěvkuTyto fyzikální a chemické úvahy podporují možnost fotodystrofie v oblacích Venuše.

Pokud jde o obyvatelnost, Venuše se zdá vysoce nepravděpodobná. Podmínky na povrchu jsou opravdu pekelné. Planeta je zcela obklopena hustou atmosférou tvořenou téměř výhradně oxidem uhličitým, který se otáčí 60krát rychleji než samotná planeta a vytváří šílený vítr.

Obloha je plná hustých mraků kyseliny sírové a její atmosférický tlak v 0 výškách je téměř 100krát větší než na Zemi. Pokud to nebylo dost špatné, taje horko s průměrnou povrchovou teplotou 471 ° C (880 stupňů Fahrenheita).

Když tedy astronomové oznámili, že loni v atmosféře planety detekovali plynný fosfin, došlo ke kontroverzi. Důvodem je, že jedním z vysvětlení jeho existence mohou být mikroorganismy.

Fosfin lze zde na Zemi nalézt ve velmi omezených kontextech, z nichž jedním jsou anaerobní nebo nízko kyslíkové ekosystémy. Nacházejí se v bažinách a kalech, kde se daří anaerobním mikrobům. Nachází se ve střevech a střevním plynu. Nějak, Anaerobní mikroorganismy produkují fosfinMraky Venuše jsou anaerobní.

Biologický původ není jediným vysvětlením – je možný i sopečný původ – ale aby bylo možné posoudit proveditelnost primárně biologického původu, správná analýza životaschopnosti Venuše rozhodně nebude zkreslena.

Tým vědců, vedený biochemikem Rakeshem Mogulem z Kalifornské polytechnické státní univerzity v Pomoně, jeden provedl. Nejprve prozkoumali hladinu slunečního světla, které by mohlo proniknout do mraků Venuše. Máme data z ruské mise na Venuši v letech 1967 až 1983; Žádná z jejich sond nepřežila na povrchu dlouho, ale poslali zpět měření, která provedli při sestupu z mraků.

Prostřednictvím těchto a dalších historických měření byli vědci schopni vypočítat úrovně světla v oblacích a zjistili, že záření ve středních a nižších oblacích Venuše je podobné záření na zemském povrchu, kde je hojný fotosyntetický život.

Samotné úrovně světla však nestačí. studie Dříve v tomto roce Zjistil jsem, že v oblacích Venuše prostě není dost vodní aktivity na podporu života, jak ho známe. To ale nemusí platit, pokud složení mraků Venuše není to, co si myslíme. Aktuální odhady uvádějí, že koncentrace kyseliny sírové je 75 procent u středních mraků a 98 procent u nižších mraků.

Mogl a jeho tým znovu zkontrolovali data pro Venuši a zjistili, že podpisy označující kyselinu sírovou mohou být také způsobeny ekvivalentními formami kyseliny sírové, jako je hydrogensíran amonný. Pokud tomu tak je, může být v oblacích Venuše mnohem větší vodní aktivita – a mnohem nižší kyselost, než naznačovaly předchozí odhady.

To neznamená, že tomu tak je. Cílem výzkumu je prokázat, že je to jednoduše možné – což zase otevírá cesty pro budoucí výzkum, včetně podrobnější analýzy atmosféry Venuše, za účelem stanovení obyvatelnosti.

“Naše studie poskytuje konkrétní podporu pro možnost fototrofního a/nebo chemického krmení mikroorganismy v oblacích Venuše,” Řekli Mughalové.

“Je pravděpodobné, že hladiny pH a vodní aktivita spadají do přijatelného rozmezí pro mikrobiální růst na Zemi, zatímco konstantní osvětlení s omezeným ultrafialovým zářením naznačuje, že mraky Venuše by mohly být obyvatelné. Myslíme si, že mraky Venuše by byly skvělým cílem pro obyvatelnost nebo mise detekce života , jako jsou ty aktuálně plánované Mars a Evropa “.

Hledání bylo zveřejněno v astrobiologie.