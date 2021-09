Nový MacBook Pro od Apple může mít vyšší a ostřejší obrazovky

Nová zpráva od Mac zvěsti Poskytuje pádný důkaz, že Apple plánuje zvýšit rozlišení displeje na 14palcových a 16palcových počítačích MacBook Pro M1X a oznámení se očekává během příštího měsíce nebo dvou.

Přispěvatel MacRumors Steve Moser Podívali jsme se blíže na nejnovější beta verzi macOS Monterey a našli jsme dvě tajemné nové epizody, které neodpovídají žádnému stávajícímu Macu: 3456 x 2234 a 3024 x 1964.

Na těchto rozhodnutích je několik zajímavých věcí. Zaprvé je to jednoznačně vyšší rozlišení než u současných modelů MacBook Pro, které mají rozměry 3072 x 1920 (16 palců) a 2560 x 1600 (13 palců). Kupodivu se Apple rozhodl zvýšit rozlišení a hustotu pixelů (přibližně 250 dpi) o poměrně velký rozdíl, vzhledem k tomu, že již existující MacBooky mají kvalitu Retina (přibližně 227 dpi).

Pak znovu, když vezmeme v úvahu, kolik notebooků 4k je na trhu (tj. 3840 x 2160, pro displej 16: 9), Apple pravděpodobně nechtěl pustit, i když pravděpodobně existoval limit nižší než viditelné výhody .

Co je ale na těchto číslech nejzajímavější, jsou poměry, které navrhují. Apple používá poměr stran 16:10 pro téměř všechny své notebooky již mnoho let, což je mírně před současným trendem delších než obvyklých poměrů stran 16: 9.

Pokud toto rozlišení není náhoda, navrhují, aby se Apple tentokrát prodlužoval, blíže k poměru 3: 2 používanému zařízeními Surface (což je také nejoblíbenější poměr stran pro fotografii). V módě jsou delší proporce, protože jsou lepší než cokoli jiného

Kupodivu jsou tyto poměry stran zjevně delší než 16:10, ale ani tak se neshodují až do 3: 2. Dokonce i podivně, tyto dva poměry stran se navzájem zcela neshodují. Aby bylo srovnání trochu jednodušší, některá základní matematika nám říká, že displej 16:10 má poměr 1,6: 1, zatímco obrazovka 3: 2 je 1,5: 1. Zdá se, že nový 16palcový model má poměr 1,55: 1 poměr a 14 palců bude 1,54: 1.

Ano, poměry stran jsou vypnuty pouze nejmenší částí, ale je zajímavé sledovat, kdy se aktuální MacBooky přesně shodují se 100%. Je to také neobvyklý poměr stran, který se obecně nehodí do žádného z populárních formátů pro natáčení, film nebo vysílání (14: 9 AKA 1,56: 1 Je to nejbližší, ale to je poněkud neobvyklé). Myslím, že jen Apple ona má Myslet jinak.

Myslím si však, že více vertikálního prostoru je na notebooku vždy dobrá věc. S očekáváním vydání nových MacBooků do konce roku nebude trvat dlouho, než tuto záhadu vyřešíme.

Věděli jste, že máme zpravodaj o spotřebitelské technologii? Říká se tomu Plugged In – Přihlásit se k odběru můžete zde.