Novozélandské vízum pro občany Nizozemska, Itálie, Česka a Irska

Novozélandské vízum pro občany Nizozemska



Od 1. října 2019 budou nizozemští občané, kteří chtějí zažít vše, co Nový Zéland nabízí, potřebovat novozélandskou elektronickou cestovní autorizaci. Žádost o NZeTA jako nizozemský občan je jednoduchá a přímočará. Novozélandská eTA pro Nizozemsko je platná 2 roky a umožňuje cestujícím vícekrát pobývat na území po dobu až 90 po sobě jdoucích dnů. Od 1 musí nizozemští občané požádat o novozélandskou eTA před opuštěním své domovské země. Nový Zéland eTA zlepšuje hraniční a vnitřní bezpečnost v rámci ostrovního státu a usnadňuje a urychluje celý proces překračování hranic. K získání eTA musí žadatelé vyplnit online formulář žádosti, což zabere přibližně 10 minut.

Požadavky na doklady Nového Zélandu pro občany Nizozemska

Cestovní pas platný minimálně 3 měsíce po plánovaném odjezdu.

Platná e-mailová adresa pro příjem schválené slevy na vízum NZeTA do vaší e-mailové schránky.

Účel cesty

Požádejte o každého člena zvlášť v aplikaci eTA pro Nový Zéland a uveďte podrobnosti o pasu každého člena rodiny.

Vyplněný online formulář žádosti o NZeTA pro Nizozemsko.

Pro platbu eTA a IVL můžete použít debetní nebo kreditní kartu.

Novozélandské vízum pro italské občany



Itálie je členem novozélandského systému bezvízového styku. NZeTA je zkratka pro New Zealand Electronic Travel Authority a slouží jako vstupní dokument pro Nový Zéland. Toto cestovní povolení není vízem, ale je povinným vstupním požadavkem pro občany Itálie a dalších zemí bez vízové ​​povinnosti. Italští cestovatelé, kteří pobývají na Novém Zélandu za turistickými nebo obchodními účely po dobu až 90 dnů, musí požádat o novozélandskou eTA. NZeTA je pohodlně vícevstupová cestovní autorizace. Platnost eTA je až 2 roky, Italové nemusí žádat o nové eTA před každou cestou na Nový Zéland. Novozélandské eTA bylo zavedeno s cílem zvýšit bezpečnost hranic tím, že prověřuje potenciální návštěvníky před cestou. To má obecný přínos ve zvýšení bezpečnosti na Novém Zélandu. NZeTA pro Italy je 100% online a rychlejší než žádost o novozélandské vízum.

Dokumenty potřebné k online aplikaci NZeTA z italštiny



Platný cestovní doklad nebo pas, který lze podat u novozélandského úřadu pro elektronické cestování (NZeTA).

Formulář žádosti o eTA pro Nový Zéland musí být vyplněn správně.

K platbě online žádostí a poplatků za IVL můžete použít debetní nebo kreditní kartu.

Platná e-mailová adresa pro příjem schválení zrušení vízové ​​povinnosti eTA pro Nový Zéland do jejich e-mailové schránky.

Cestující cestující s rodinnými příslušníky nebo nezletilými musí požádat o každou eTA.



Novozélandské vízum pro irské občany



Cestovatelé z Irska budou od 1. října 2019 potřebovat NZeTA k cestě na Nový Zéland až na 90 dní. Irsko je jednou ze 60 zemí oprávněných požádat o novozélandskou eTA, která umožňuje cestujícím držet více letenek během 90 dnů na každou. 2 roky platnosti. Ve skutečnosti je od 1. října 2019 eTA z Irska na Nový Zéland povinným vstupním požadavkem pro vstup do ostrovního státu. Po vydání lze NZeTA používat pro více cest po dobu až 2 let, pokud zůstane platný příslušný pas použitý pro aplikaci NZeTA. Umožňuje cesty na Nový Zéland za účelem všeobecné turistiky nebo služebních cest. Irští občané mohou požádat online u NZeTA (New Zealand Electronic Travel Authority) z pohodlí svého domova nebo kanceláře. Tento formulář je jednoduchý a přímočarý pro irské občany, kteří chtějí navštívit Nový Zéland za účelem turistiky, obchodu nebo tranzitu.

Novozélandské vízové ​​požadavky pro irské občany

Cestovní pas – Irští občané, kteří chtějí podat žádost online, musí mít platný cestovní pas. Zároveň musíte zajistit platnost dokladu ještě minimálně 3 měsíce od data vašeho odjezdu z Nového Zélandu.

Digitální fotografie – Fotografie by měla být co nejnovější a měla by splňovat všechna ostatní pravidla pro pasovou fotografii.

Platební metody – Můžete použít kreditní nebo debetní kartu, ale můžete také platit pomocí PayPal.

E-mailová adresa – Vízum obdržíte e-mailem ve formátu PDF. Nezapomeňte vytisknout několik kopií, abyste měli náhradní nebo dvě.

Zpáteční letenka – Když dorazíte na letiště, můžete být požádáni, abyste ukázali zpáteční letenku do země vašeho původu (nebo jiné destinace, pokud jste v tranzitu). Pokud ji nemáte, budete potřebovat abyste prokázali, že jste finančně schopni si jej koupit.

Novozélandské vízum pro české občany



Čeští občané, kteří chtějí přijet na Nový Zéland, musí být před odletem na Nový Zéland držiteli platného NZeTA. Novozélandský úřad pro elektronické cestování byl zaveden vládou Nového Zélandu a stal se povinným požadavkem 31. října 2019. Pobyt kratší než 90 dní na Novém Zélandu za účelem turistiky nebo služebně z České republiky. NZeTA vstoupit do ostrovního státu. Čeští návštěvníci, kteří chtějí cestovat na Nový Zéland na delší dobu, kteří chtějí překročit maximální dobu pobytu NZeTA 90 po sobě jdoucích dnů, by si měli prohlédnout různé typy turistických víz nabízených novozélandskou vládou. Jsou nejvhodnější pro nalezení vašich cestovních potřeb. NZeTA lze rychle a snadno získat a lze o ni zažádat online, takže nemusíte navštěvovat novozélandský konzulát. Žadatelům se proto doporučuje, aby předložili svůj formulář žádosti o NZeTA alespoň 3 pracovní dny před datem odjezdu, aby byla zajištěna dostatečná doba na zpracování.

Požadavky novozélandské elektronické cestovní kanceláře (NZeTA) pro české občany

Občanský pas je platný minimálně tři měsíce po datu prodloužení z domovské země.

Online formulář žádosti NZeTA musí být vyplněn správně a úplně.

Platná kreditní nebo debetní karta k platbě online přihlášek a poplatků za IVL

Platnou e-mailovou adresu pro příjem schváleného zrušení víz eTA do jejich e-mailové schránky.

Dvojí občané musí poskytnout údaje o pasu, do kterého cestují.

Cestující cestující s rodinnými příslušníky nebo nezletilými musí požádat o eTA zvlášť pro každého člena.

Mediální komunikace

Jméno společnosti: Novozélandský důstojník

Kontaktní osoba: Mala Jamba Shelley

E-mailem: Poslat email

Telefon: +374 10 545762

Adresa:12 Marshall Bagramyan Ave, Jerevan

Země: Arménie

Webová stránka: www.new-zealand-visa.co.nz/hy/visa/