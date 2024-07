Nové varování z Google Play Store kvůli návratu nebezpečné hrozby

Nové varování z obchodu Google Play znepokojí miliony uživatelů Noor Photo přes Getty Images

Google čelí vážnému problému ve svém obchodě s aplikacemi. Byla nalezena vážná hrozba, o které nám bylo řečeno, že byla odstraněna z obchodu, a zdá se, že tato hrozba znepokojila miliony uživatelů.

Je to jen pár týdnů, co byli uživatelé Androidu varováni, že v Obchodě Play bylo nalezeno nainstalovaných 90 nebezpečných aplikací, a Google tehdy ujistil uživatele, že „všechny identifikované škodlivé aplikace byly z Obchodu Google Play odstraněny“. [and] Google Play Protect také chrání uživatele automatickým odstraňováním nebo deaktivací aplikací, o kterých je známo, že obsahují tento malware, na zařízeních Android pomocí Služeb Google Play.

Ale jsme tu znovu a zdá se, že tato obrana selhala.

Dotyčný malware je Anatsa, který ZSkiller Anatsa varuje, že „extrahuje citlivé bankovní údaje a finanční informace z globálních finančních aplikací“. Po instalaci prostřednictvím samostatné aplikace Anatsa prohledá infikované zařízení a vyhledá bankovní aplikace, které byly kódovány tak, aby na něj zaútočily. Poté zachytí přihlašovací údaje prostřednictvím falešné přihlašovací stránky umístěné v horní části skutečné aplikace a zachytí přístupové kódy SMS. Poté svůj účet vyčerpáte.

V květnu Zscaler navrhl, že „nedávné kampaně prováděné aktéry hrozeb nasazujícími bankovního trojského koně Anatsa zdůrazňují rizika, kterým čelí uživatelé Androidu“, což znamená uživatele, kteří důvěřují zabezpečení obchodu Google Play.

A nyní Zscaler vydal nové varování, že jeho laboratoř ThreatLabz „objevila další škodlivou aplikaci pro Android, která je aktuálně dostupná v Obchodě Google Play… Aplikace je maskovaná jako čtečka QR kódů a správce souborů, ale ve skutečnosti jde o virus. zavaděč malwaru.“ Anatsa Banking“. Je to špatný případ déjà vu.

Požádal jsem Google o jakékoli komentáře k tomuto nejnovějšímu varování.

Klíčem k jejímu úspěchu bylo použití zdánlivě čisté aplikace Anatsou jako distributora malwaru. „Tento strategický přístup umožňuje nahrát malware do oficiálního obchodu Google Play a vyhnout se detekci,“ říká Zscaler. Předchozí malware byly běžné čtečky PDF a QR a podobně. A toto poslední varování je jen další čtečka QR tohoto typu.

Zlatá pravidla pro zachování bezpečnosti na Androidu proto zůstávají stejně důležitá jako kdykoli předtím: