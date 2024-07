Nové snímky z teleskopu Jamese Webba ukazují do sebe zapadající galaxie ve tvaru „tučňáka a vejce“

Přišel nejnovější úžasný snímek z vesmírného dalekohledu Jamese Webba a vypadá jako… tučňák. Obří tučňák ve vesmíru. NASA v pátek oslavila plné dvouleté výročí vědeckých zjištění dalekohledu tím, že zveřejnila snímek, který ve skutečnosti ukazuje dvojici propletených galaxií, známou jako Arp 142, přezdívanou Tučňák a vejce. První galaxie je spirální galaxie; Druhá galaxie je eliptická galaxie.

„Tanec galaxií gravitačně přitahoval tenké oblasti plynu a prachu v Galaxii Penguin, což způsobilo jejich srážku ve vlnách a vznik hvězd.“ NASA uvedla v tiskové zprávě:„Hledejte tyto oblasti na dvou místech: to, co vypadá jako ryba ve svém ‚zobáku‘ a ‚peří‘ v ‚ocasu‘.“

Teleskop Webb dosáhl všeho, v co astronomové doufali, zejména pohledu hlouběji do vesmíru a dále v čase než kterýkoli předchozí dalekohled. Podařilo se mu také vytvořit krásné obrázky. Vesmír, jak jej zobrazuje Web Mirror a jeho řada nástrojů, je krásný, oslňující a oslňující. Tyto působivé snímky demonstrují neuvěřitelné rozlišení Webbova teleskopu, nástupce stále fungujícího Hubbleova vesmírného dalekohledu NASA, který stál 10 miliard dolarů.

Ale hlavním důvodem, proč Webb existuje, je udělat něco, co Hubble nedokáže: dívat se jinam V infračervené části spektra, což umožňuje Vědci analyzují intenzivní červené světlo vyzařované galaxiemi, když byl vesmír velmi mladý.

To způsobilo obrovské překvapení. Astronomové předpokládali, že rané galaxie byly malé a slabé. Ale to Webb neviděl.

Místo toho existuje fascinující sbírka velkých jasných galaxií, z nichž mnohé obsahují masivní černé díry, které vyzařovaly své světlo jen asi 300 milionů let po velkém třesku. (Nejlepší odhad stáří vesmíru je 100 milionů let.) 13,8 miliardy let) Procesy vzniku hvězd a sestavování galaxií byly rychlejší, efektivnější nebo úplně jiné, než teoretici předpokládali.

Takhle má fungovat věda: nový nástroj s novým způsobem pohledu na přírodu umístí tvrdá data tam, kde předtím byly jen teorie, počítačové modely a koncepty. READ „Za našimi nejdivočejšími sny“: Vědci objevili fosilii dinosaura, který zemřel v den, kdy asteroid narazil na asteroid

„Náš největší dosavadní dopad bylo porozumění první miliardě let. To byl krátký prodejní krok dalekohledu a já jsem byla nadšená, jak dobře jsme to dokázali,“ řekla Jane Rigbyová, hlavní vědecká pracovnice Webbova teleskopu. „Vesmír s námi spolupracoval.“

Vědci Webb dodávají, že neočekávaný počet velkých, jasných galaxií v raném vesmíru neznamená, že teorie velkého třesku je špatná.

„Máme tu záplavu dat a máme všechny ty zajímavé věci, které objevujeme, a úplně nerozumíme proč,“ řekla astrofyzička NASA Amber Strawnová. To však nepředstavuje objev „nové fyziky“ ani nic revolučního. Ona řekla.

„Teorie velkého třesku je stále naší nejlepší teorií vesmíru.“ řekl Straughn.

Webbův dalekohled se také podíval do blízkého vesmíru, včetně pozorování zajímavého planetárního systému Trappist-1, kde skupina kamenných planet obíhá kolem červeného trpaslíka. Tento planetární systém se nachází asi 41 světelných let daleko, v naší galaxii a blízko kosmického schématu věcí.

Přetrvávající astrobiologická otázka, na kterou by Webb mohl odpovědět, je, zda jsou hvězdy červených trpaslíků příliš větrné na to, aby umožnily planetám v jejich blízkosti udržet si atmosféru a zda se zdají být věrohodné jako místo, kde by mohl vzkvétat život.

„Zatím jsme nenašli kamennou planetu jako je ta naše s atmosférou vhodnou pro život. To může vyžadovat větší dalekohled,“ uvedla v e-mailu planetární astronomka Heidi Hamill.

Dokáže tento dalekohled najít první nezvratný důkaz existence mimozemského života? To se zdá nepravděpodobné, říká Rigby.

„Osobně si nemyslím, že Webb najde život. Není k tomu navržen,“ řekl Rigby. „Myslím, že můžeme najít potenciální život.“ obyvatelný „Planety.“

Dalekohled shromáždil obrovské množství dat o exoplanetách – světech obíhajících kolem vzdálených hvězd, řekl Garth Illingworth, astronom z Kalifornské univerzity v Santa Cruz, který byl jedním z lidí, kteří koncem 80. let snili o Webbově teleskopu. Dodal, že tato data je ještě potřeba sestavit do uceleného obrazu. READ 9 malých příznaků, že máte chronický únavový syndrom | Linda Easthouseová

„Je to trochu jako když se mimozemšťan toulá pozemskou zoo, dívá se na širokou škálu zvířat a pak se snaží dát dohromady vztahy a společné rysy,“ řekl.

Webb odletěl do vesmíru na Štědrý den v roce 2021 a šest měsíců se dostával do formy, když obíhal kolem Slunce téměř milion mil od Země. Titulek v té době byl, že dalekohled překonal 344 potenciálních poruch v jednom bodě, včetně nasazení sluneční clony o velikosti tenisového kurtu potřebné pro pozorování nízkých teplot v infračervené části spektra.

Jedno z osmnácti šestihranných zrcadel dalekohledu bylo těžce zasaženo malým meteoritem, ale jeho účinek byl omezený. Od té doby se NASA snažila snížit riziko takových kolizí letem s dalekohledem se zrcadly namířenými proti směru jízdy.

„Létáme s ním tak, aby nenarazil na déšť,“ řekl Straughn.

Dalekohled se zaměřil i na světy, které dobře známe v naší sluneční soustavě. Webb zjistil, že z ledového měsíce Jupitera Europa, o kterém je dlouho známo, že má hluboký podpovrchový oceán, sporadicky uniká oxid uhličitý. Hamill řekl, že teleskop detekoval 6000 mil dlouhý sloupec vody vycházející ze Saturnova měsíce Enceladus, který má, stejně jako Europa, pod svou ledovou kůrou skrytý oceán.