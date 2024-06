Nové rozšíření Sakurajima od Palworldu posílá počet hráčů na nejvyšší úroveň za tři měsíce

Ve světě Kapesní pár

Zatímco jsem právě mluvil o Helldivers 2 a jeho neschopnosti udržet si hráče, na návrh některých čtenářů jsem se podíval na to, jak si právě teď vede další hra, která explodovala ve stejném časovém období, Palworld.

odpověď? Po jeho nedávném vydánísakurajima„Odpověď je naprosto v pořádku, protože velký nový přírůstek do hry právě produkoval počty hráčů, které jsou nejlepší, jaké hra viděla za tři měsíce, respektive její stáří od vydání kasovního trháku.

Palworld právě překonal předchozí dubnový rekord 128 000 souběžných hráčů a nyní překonává některé z největších březnových dnů, protože je víkend a hraje více lidí. Pokud se bude nadále zvyšovat, může tento měsíc překročit ještě několik dní, i když pochybuji, že dosáhne 250 000+ na konci února.

Byl jsem kritizován za to, že jsem dříve dokumentoval pád hry z jejích výšin, ale řekl jsem, že to tehdy byla živá hra a potvrzuji to nyní. Kromě častých záplat před tím došlo k jedné velké aktualizaci a nyní je tu velké rozšíření ve stylu Genshin Impact, které přidá na mapu a odemkne spoustu nového obsahu. jako:

Úplně nový ostrov

Mnoho nových spoluhráčů a podtypů spoluhráčů

Nový šéf raidu a tvrdého režimu

Nepřátelské ropné plošiny k invazi

Více budov

Nová úroveň čepice

Dedikované servery pro Xbox.

Je to dobré množství obsahu a rozhodně se zdá, že hráče oživil. Pokud jde o to, o čem jsem právě mluvil s Helldivers 2, tato hra neoznámila nic jako velké rozšíření a ani se jí nepodařilo zvrátit klesající počet hráčů. Ale je jasné, že toto skutečné rozšíření Palworld vyvolalo velký zájem.

Pro Palworld je absolutně nemožné dosáhnout maxima druhé nejhranější hry všech dob na Steamu s počtem 2,1 milionu souběžně. To bylo pozitivní a stalo se virálním, které nelze zopakovat. Pokud však bude i nadále produkovat významné aktualizace obsahu a rozšíření, jako je tato, mohla by zůstat nedotčená po dlouhou dobu. Na rozdíl od Genshin Impact to však bez mikrotransakcí znamená žádné průběžné příjmy, pouze pokračující prodej nových her ve stylu No Man’s Sky. Ale je hezké vidět, jak to nabírá páru, protože mě to po vydání hodně bavilo. Možná, že když se dokážu zbavit Shadow of the Erdtree, dám mu šanci.

