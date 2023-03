Nové projekty EBRD byly schváleny investičním výborem Evropské unie pro investice

Evropská banka pro obnovu a rozvoj a Evropská komise budou spolupracovat, aby pomohly různým zemím EU dosáhnout jejich plného zeleného potenciálu



Nové investice na podporu zelených a udržitelných projektů v komunálním, dopravním a energetickém sektoru



Prostředky pro Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Estonsko, Řecko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko, Rumunsko, Slovenskou republiku a Slovinsko

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) zmobilizuje více než 1,1 miliardy EUR na financování prostřednictvím přímých investic nebo finančních zprostředkovatelů, aby pomohla zemím EU, do nichž banka investuje, dosáhnout jejich plného zeleného potenciálu, zlepšit a minimalizovat jejich udržitelnost. jeho dopad na životní prostředí.

Investiční výbor Evropské unie schválil záruky ve výši přibližně 150 milionů EUR na první operace Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Stalo se tak po podpisu záruční dohody od InvestEU v hodnotě až 450 milionů EUR mezi Evropskou komisí a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj.

Nové financování podpoří zelené a udržitelné investice do obcí, dopravy a energetiky s cílem řešit problémy životního prostředí, kterým čelí.

Podpoříte úspěch Evropské banky pro obnovu a rozvoj Program Zelená města, která je aktivní ve více než 50 metropolitních oblastech, aby pomohla urychlit zelený přechod. Pomůže zotavit se z nedávné koronavirové krize, řešit mezery v infrastruktuře a zlepšit konkurenceschopnost a sociálně-ekonomické sblížení těchto zemí EU s ostatními členskými státy.

Kromě toho budou finanční instituce v těchto zemích poskytovat půjčky na financování investic do udržitelné dopravy, energetické účinnosti, obnovitelné energie a obytných budov.

To přispěje k úspoře energie a oxidu uhličitého 2 Snížení emisí v budovách a sektoru dopravy. Pomohlo by to také vyřešit zásadní problém uhlíkové náročnosti v příslušných ekonomikách a také energetickou krizi způsobenou ruskou válkou na Ukrajině.

EBRD bude také podporovat zelené investice do celé řady průmyslových a infrastrukturních projektů. Ty se zaměří na soukromé společnosti, které čelí rostoucím nákladům na novější technologie, vyššímu vnímanému riziku a nedostatku dostupného financování.

Typické projekty, u kterých se očekává financování, zahrnují energetickou účinnost a účinnost zdrojů v průmyslu a obchodu, oběhové hospodářství a recyklační iniciativy, zelené budovy, udržitelné potravinářské produkty, obnovitelné zdroje energie, skladování energie a rozvodné sítě, vodu a hygienu, nízkouhlíkové a městské. vysílat.

Odile Renaud Basso, prezidentka EBRD, řekla: „Jsem velmi ráda, že naše partnerství s Evropskou komisí odblokuje udržitelnější a ekologičtější investice v celé Evropské unii. EBRD využije svůj soukromý sektor a odborné znalosti v oblasti politiky, aby přispěla k rychlé přechod k budoucí zelené v zemích EU, kde investujeme – zejména v komunálních, průmyslových a malých a středních sektorech jejich ekonomik.“

Evropský komisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni řekl: „Program InvestEU hraje klíčovou roli při podpoře udržitelné a inkluzivní sociální ekonomiky. Prostřednictvím této dohody uvolní země EU ve střední a východní Evropě a Řecko svůj plný potenciál pro zelený růst a udržitelnost životního prostředí. řešení kritických nedostatků v infrastruktuře, posílení kapacitní konkurenceschopnosti, podpora sociální a ekonomické konvergence. Jsem hrdý na to, že InvestEU bude hrát roli při podpoře zelených a udržitelných investic, čímž podpoří sociální začlenění a pokrok směrem ke spravedlivější a prosperující budoucnosti.“



Základní informace



Evropská komise a Evropská banka pro obnovu a rozvoj podepsaly v prosinci 2022 záruční dohodu InvestEU ve výši 450 milionů EUR. Dohoda zpřístupní až 2,1 miliardy eur na financování od Evropské banky pro obnovu a rozvoj na investice do udržitelné infrastruktury, zelené ekonomiky a digitalizace, jakož i do inovací a výzkumu v EU.



Kromě toho, Evropská banka pro obnovu a rozvoj a Evropská komise podepsaly v únoru 2023 dohodu v hodnotě až 60 milionů EUR na poradenskou podporu na infrastrukturu, digitalizaci a inovativní investiční projekty v zemích Evropské unie, kde EBRD působí, konkrétně v Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Estonsku, Řecku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Rumunsku, na Slovensku a ve Slovinsku.