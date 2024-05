Nové předplatné Rainbow Six Siege už je průšvih

během víkendu, Ubisoft Prohlásila, že její úspěch je dlouhodobý Rainbow Six Siege Získáte měsíční členské předplatné. Navzdory oddané komunitě, kterou si hra za posledních osm a půl roku vybudovala, bylo přijetí tohoto kroku všechno, jen ne vřelé.

Místo toho, jako počítačové hry zprávy, Členství R6 Dostávám Globálně Zaplavit Protože to bylo oznámeno na turnaji o víkendu. Video součástí počítačové hryPsaní s ukazuje, že dav už vypískal Ubisoft, který Tady je to vidět zase z jiného úhlu.

Členství R6, které bude hráčům platit 10 $ měsíčně nebo 80 $ ročně, přichází s mnoha základními ozdobami podobných volitelných sub. Po zakoupení členství získají hráči okamžitý přístup k Battle Passu pro aktuální sezónu, budou mít možnost přeskočit deset úrovní, aby se posunuli vpřed, a získat Bravo Pack, což je obleženíEkvivalent k loot boxům. Každý měsíc hráči také obdrží deset dalších úrovní a další Bravo Pack v den obnovení. A konečně, lidé, kteří se přihlásí k odběru, obdrží také kosmetický dárek obsahující jeden legendární předmět a jakýkoli epický balíček, který může být k dispozici 28. dne každého měsíce.

Pro zaryté fanoušky je tu spousta věcí obleženía zbytek odměn Battle Pass také nabízí unikátní zbraně a vzhledy operátorů – stejně jako herní měnu pro přidanou hodnotu – ale načasování ponorky nemůže být horší. obležení Je v polovině devátého roku, což by bylo působivé, kdyby to tak bylo Aktuální plán pro letošní rok Skutečně hráče nezklamala výrazným nedostatkem nového obsahu.

Roadmap na příští půlrok obsahuje spoustu úprav stávajících postav a systémů a během některých z nich obleženíJeho plány na dlouhou dobu nebyly naplněny spoustou nových přírůstků, aby byli fanoušci spokojeni. Tato přepracování jsou v tomto okamžiku klíčovým prvkem pro zachování titulu živé služby. Tyto hry nemohou vždy představovat nové mapy, postavy a schopnosti Všechno sezóně a v určitém okamžiku se pokračující růst zpomalí kvůli nerovnováze, kterou to všechno vytváří. Nedávno Je třeba přepracovat celé systémy a webové stránky Nebo kompletně opravené

Totéž se stalo s velkými hrami, jako je liga legend A Apex Legendsale většina her nevydrží celý rok s několika doplňky jako obležení Vyrábí se v roce 2024. Přibyla jedna nová postava, a obležení Během několika příštích sezón přidá minimálně další dvě, ale většina „přírůstků“ přicházejících po zbytek roku jsou změny věcí, které jsou již ve hře, což se začíná stávat bolavým bodem pro komunita v tuto chvíli. Pak přichází hromada nové kosmetiky, která je ale svázána s novým paywallem.

Abychom přilili další olej do ohně, předplatná, jako je tato, jsou běžná u her, které lze hrát zdarma, např fortnite, ale obležení V průběhu let zůstal výjimečným titulem. Vzhled předplatného obsahujícího nové vychytávky v tomto suchu obsahu pro hráče, kteří již zaplatili, je nepopiratelně špatný a hned uvidíte, proč jsou lidé naštvaní.

Redditoři se již připojují Bojkotujte předplatnéZatímco ostatní prostě… Užijte si chaos. obleženíNadcházející sezóna byla podrobně popsána současně s oznámením pouze o předplatném Příjem se poprvé zhoršil.

Kotaku Požádali jsme Ubisoft o vyjádření.