Nové bezprecedentní panorama středu naší Mléčné dráhy – odhaluje zmagnetizované řetězce, které tkají ohromující texturu galaxie.

Nové panorama poskytuje nebývalý pohled na rentgenové záření nahoře i dole mléčná dráha .

. Tento nový průzkum staví na dřívějších pozorováních Chandry a sdružuje 370 samostatných bodů dalekohledu.

Na tomto hlavním snímku jsou různé rentgenové pásma Chandra (oranžová, zelená, fialová) kombinovány s rádiovými daty (šedá).

Tato nová data odhalují vlákna velmi horkého plynu a magnetická pole poblíž středu Mléčné dráhy.

Vlákna extrémně horkých plynů a magnetických polí tkají tapisérii energie ve středu Mléčné dráhy. Nový obraz tohoto nového kosmického mistrovského díla byl vytvořen pomocí obrovské mozaiky dat z NASAChandra X-ray Observatory a MeerKAT Radio Telescope v Jižní Africe.

Nové panorama galaktického centra navazuje na předchozí průzkumy z Chandry a dalších dalekohledů. Toto nejnovější vydání rozšiřuje Chandřin vysoce výkonný displej nad a pod rovinou galaxie – tedy diskem, kde je umístěna většina hvězd galaxie – ve srovnání s předchozími fotografickými kampaněmi. Na obrázku zobrazeném na našem hlavním výkresu jsou rentgenové paprsky z Chandry zobrazeny oranžově, zeleně, modře a fialově, jsou zobrazeny různé energie rentgenových paprsků a rádiová data z MeerKAT jsou zobrazena fialově a šedě. Hlavní funkce jsou zobrazeny na obrázku v titulní verzi níže.

Jedno z vláken je obzvláště zajímavé, protože obsahuje protkané rentgenové záření a rádiové emise. Míří kolmo na rovinu galaxie a je dlouhá asi 20 světelných let, ale na šířku má jen 100 šířek.

Nová studie rentgenových a rádiových vlastností tohoto vlákna od Q. Daniela Wanga z University of Massachusetts v Amherstu naznačuje, že tyto vlastnosti jsou vzájemně propojeny tenkými proužky magnetických polí. To je podobné tomu, co bylo pozorováno v dříve studovaném tématu. (Oba řetězce jsou na obrázku označeny červenými obdélníky. Nově studovaný obdélník vlevo dole G0.17-0.41 je velmi daleko od roviny galaxie.) Tyto proužky se mohly vytvořit, když se magnetická pole seřadila odlišně směry se srazily a stočily se kolem sebe. V procesu zvaném magnetické opětovné připojení. Je to podobné jako s jevem, který tlačí energetické částice od slunce a je zodpovědný za vesmírné počasí, které někdy ovlivňuje Zemi.

Podrobná studie těchto vláken nás učí více o galaktickém vesmírném počasí, kterého byli astronomové svědky v celé oblasti. Toto počasí je poháněno těkavými jevy, jako jsou výbuchy supernov, sbíhající se hvězdy, které chrlí horké plyny, a výbuchy hmoty z oblastí blízko Střelce A *, supermasy naší galaxie. Černá díra.

Na hlavním snímku jsou také označeny rentgenové paprsky odražené od prachu kolem jasných zdrojů rentgenového záření (zelené kruhy), oblouk A * a ve fialových kruzích a elipsách, oblouky a pětiúhelníkové kombinace, DB00-58 a DB00-6, 1E 1743.1 -28,43, oblak studeného plynu a oblouk C.

Kromě řetězců nové panorama odhaluje další zázraky v galaktickém středu. Například Wangova práce zaznamenává existenci velkých oblaků horkého plynu, které se táhnou asi 700 světelných let nad a pod povrchem galaxie a lze je zde vidět podrobněji než kdykoli předtím. (Jsou mnohem menší než Fermiho bubliny, které se rozprostírají asi 25 000 světelných let nad a pod rovinou galaxie.) Tyto sloupce mohou představovat odtoky v galaktickém měřítku, podobné částicím, které se vzdálily od Slunce. Plyn bude pravděpodobně ohříván výbuchy supernov a mnoha nedávnými magnetickými opětovnými spojeními, ke kterým dochází v blízkosti středu galaxie. Tyto události opětovného připojení v galaxii jsou obvykle dostatečně neaktivní, aby je bylo možné detekovat v rentgenových paprskech, s výjimkou nejenergetičtějších událostí v galaktickém středu, kde je mezihvězdné magnetické pole mnohem silnější.

Události magnetického opětovného připojení mohou hrát hlavní roli při ohřevu mezihvězdného plynu (mezihvězdného média). Tento proces může být také zodpovědný za zrychlení částic k produkci kosmických paprsků, jako jsou ty pozorované na Zemi, a způsobení turbulencí v mezihvězdném prostředí, které vede k novým generacím zrození hvězd.

Obrázek ukazuje, že magnetická vlákna se obvykle vyskytují na vnějších hranicích velkých oblaků horkého plynu. To naznačuje, že plyn ve sloupcích pohání magnetická pole, která se srazí, aby vytvořila vlákna.

Wangova práce popisující tato zjištění se objevuje v červnovém čísle Měsíční oznámení Královské astronomické společnosti. Centrum Marshall Space Flight NASA provozuje program Chandra. Rentgenové centrum Chandra v Smithsonianské observatoři řídí vědu z Cambridge v Massachusetts a letové operace z Burlingtonu v Massachusetts.

Odkaz: „Mapování galaktického středu ve velkém měřítku Chandra: zkoumání vysokoenergetických struktur kolem centrální molekulární oblasti“, Q. Daniel Wang, Maqbool, Měsíční oznámení Královské astronomické společnosti.

arXiv: 2010.02932