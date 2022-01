Nová reklama společnosti Apple na Apple Watch Series 7 je děsivá

Apple spustil velmi intenzivní reklamu, aby napumpoval novinku Apple Watch Series 7 s LTE. Musím přiznat, že když jsem ho poprvé uviděl, zůstal jsem skoro oněmělý a trochu mě dráždila ústa. První věc, na kterou jsem po několika sekundách dokázal myslet, bylo: „No, to bylo velmi znepokojivé.“

Předmět podnikání společnosti Vydáno 1. ledna, otevře se operátor 911 dotazem volajícího na jeho tísňovou situaci. Poté přistoupí ke třem hovorům se zlověstnou hudbou na pozadí lidí, kteří použili své Apple Watch ke kontaktování tísňových služeb, když narazili na problém. Jeden člověk měl autonehodu, další byl strčen do moře při jízdě na pádle a třetí si zlomil nohu na své farmě.

Zdá se, že jde o skutečné hovory 911, ale kontaktovali jsme Apple, abychom to potvrdili. Do doby zveřejnění jsme od společnosti neobdrželi odpověď, ale pokud se nám někdo ozve, zajistíme aktualizaci tohoto článku.

Hovory jsou stále hlasitější. Osoba, která měla autonehodu, sdělí operátorovi, že má v autě vodu a nemůže se dostat ven. Jednou jeden člověk řekl, že voda „až po krk“. Při dalším hovoru osoba, která byla pověšena na paddleboard, řekla, že „už nemůže najít vítr“. Mezitím zraněný na své farmě říká operátorovi, aby si „prosím pospěšte“, protože má velké bolesti.

V tuto chvíli mám obavy a toto oznámení je jen něco málo přes minutu. Apple to podle mě předvídá a škrtá.

„S pomocí svých hodinek byli Jason, Jim a Amanda zachráněni během několika minut,“ říká Apple na konci reklamy.

Ah, odpočívej. Ale to byla jedna minuta stresu (ve skutečnosti několik minut, protože jsem to musel vidět několikrát, abych napsal tento článek).

Pokud jsou tyto hovory opravdu skutečné, jsem tak rád, že tito chudáci dostali potřebnou pomoc. Ve skutečnosti, i když to není skutečné, ukazuje velkou výhodu, kterou mají Apple Watch v případě nouze. Zůstal jsem však zvědavý: Byl jsi tam? opravdu Neexistuje žádný jiný způsob, jak se pokusit prodat řadu 7 pomocí mobilního telefonu, než pokusit se vyděsit lidi, aby si jej koupili? Myslím, že se mohli snadno dostat do stejného bodu a používat telefonní hovory, aniž by byli temní a zlověstní. Mohli by například změnit hudbu.

Říkám to jako hrdý majitel Series 7. Sakra, miluju tu věc a její velkou obrazovku. Volání 911 z mých Apple Watch, což je funkce, kterou má hardware již léta, není nutně první věcí, kterou mě napadne udělat v případě nouze, a jsem rád, že mi podobné reklamy tuto velmi užitečnou možnost připomínají.

Ale už žijeme ve světě plném úzkosti a strachu a nepotřebujeme v této souvislosti žádný další propagační obsah. Je to opravdu zvláštní – a ještě jednou rušivý—Protože Apple se snaží využít těchto nálad k prodeji více zařízení řady 7 s podporou LTE, zvláště když to nepotřebujete.