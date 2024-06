Nová pozemní studie naznačuje, že gravitace může existovat bez hmoty: ScienceAlert

Co je gravitace bez hmoty? oba dva Revoluční Newton Zákony popisující její globální účinek a Einsteinův návrh zahloubeného časoprostoru jsme si zvykli myslet, že gravitace leží výhradně v říši hmoty.

Nyní nová divoká studie naznačuje, že gravitace může existovat bez hmoty, což eliminuje potřebu jedné z nejnepolapitelnějších látek v našem vesmíru: temné hmoty.

Temná hmota je hypotetická, neviditelná hmota, o které se předpokládá, že tvoří 85 % celkové hmoty vesmíru. Původně vytvořen pro Výpočet galaxií Ačkoli drží pohromadě při vysokorychlostní rotaci, nebyly dosud přímo pozorovány, což vedlo fyziky k navrhování všech druhů Nápady tam venku Abychom nenazvali tento nepolapitelný materiál způsobem, jak vyplnit mezery ve stávajících teoriích.

Nejnovější demonstrace v této souvislosti pochází od astrofyzika Richarda Liu z University of Alabama v Huntsville, který navrhl, že namísto temné hmoty držící galaxie a další objekty pohromadě vesmír… Může obsahovat tenké, kůrovité vrstvy „topologických defektů“ Což vede ke gravitaci bez jakékoli základní hmoty.

Leo se začal snažit najít jiné řešení problému Einsteinovy ​​rovnice poleCož spojuje zakřivení časoprostoru s přítomností hmoty v něm.

Jak to popsal Einstein ve své teorii v roce 1915 Obecná teorie relativityČasoprostor obklopuje svazky hmoty a proudy záření ve vesmíru v závislosti na jejich energii a hybnosti. Tato energie samozřejmě souvisí s hmotností ve slavné Einsteinově rovnici: E=mc2.

Takže hmotnost objektu souvisí s jeho energií, což vede k zakřivení časoprostoru – a toto zakřivení časoprostoru je To, co Einstein popsal jako gravitaceJe to o stupeň složitější než Newtonova aproximace gravitace ze 17. století Síla mezi dvěma hmotnými předměty. Jinými slovy, zdá se, že gravitace úzce souvisí s hmotností.

Ne tak, říká Liu.

Ve své práci se Liu rozhodl vyřešit zjednodušenou verzi Einsteinových rovnic pole, které umožňují konečnou gravitační sílu v nepřítomnosti jakékoli detekovatelné hmoty. on On říká Jeho úsilí bylo „motivováno mou frustrací ze současného stavu – myšlenkou, že temná hmota existuje navzdory nedostatku jakýchkoli přímých důkazů po celé století.“

Liuovo řešení sestává z topologických defektů ve tvaru skořápky, které se mohou vyskytovat ve velmi stlačených oblastech vesmíru s velmi vysokou hustotou hmoty.

Tyto skupiny soustředných skořepin obsahují tenkou vrstvu kladné hmoty zastrčenou uvnitř vnější vrstvy záporné hmoty. Obě hmoty se navzájem ruší, takže celková hmotnost dvou vrstev je přesně nulová. Když ale hvězda spadne na tuto kůru, je vystavena velké gravitační síle, která ji táhne směrem ke středu kůry.

„Můj dokument tvrdí, že granáty, které předpokládá, jsou přinejmenším nehmotné,“ řekl Liu On říká. Pokud tyto kontroverzní návrhy mají nějakou váhu, „pak není třeba udržovat toto zdánlivě nekonečné hledání temné hmoty.“ Přidat.

Další otázkou pak je, jak potvrdit nebo vyvrátit skořápky navržené Liu prostřednictvím pozorování.

„Rostoucí frekvence pozorování prstenců a galaxií podobných útvarů ve vesmíru poskytuje důkaz pro typ zdroje, který je zde navržen.“ Píše do svých novin. I když připouští, že řešení, které navrhl, je „velmi sugestivní“ a nemůže samo o sobě vyvrátit hypotézu temné hmoty.

„Může to být přinejlepším zajímavé cvičení,“ Leo Končí. „Ale je to první.“ [mathematical] Důkaz, že gravitace může existovat bez hmoty.“

Studie byla zveřejněna v Měsíční oznámení Královské astronomické společnosti.