Nová marťanská kosmická loď NASA zachytila ​​jedno z nejkrásnějších selfie mimo planetu vůbec

Vytrvalost ani nebyla Mars Poslední dva roky v roveru Red Planet zachycuje dva vynikající zvyky zvědavosti.

Ne, není to věda. Tedy alespoň ne Prostě Věda. Percy se ukázala být stejně zběhlá jako její předchůdkyně při pořizování nádherných selfie, jak ukazují nejnovější fotografie.

Když se vozidlo usadilo do svého nového domova v kráteru Jezero, vysílá snímky svého okolí, včetně jeho částí. Stále čekáme na fotku celého těla, ale 6. dubna pomocí Fotoaparát Sherlocka Watsona Vytrvalost se váže na jeho robotické rameno a pořizuje toPrezident‘ A ‘Tvář“.

(NASA / JPL-Caltech) „Ach hej … neviděl jsem tě tam …“

Oficiálně se jedná o stožár a na jeho vrcholu jsou namontovány kamery, které sonda používá k fotografování Marsu.

Velké turné je SuperCamVybaven laserem a spektrometrem pro analýzu vzorků hornin; Pod ním jsou dvě obdélníkové čočky Mastecam-Z„Který pořizuje barevné, 3D, panoramatické a bicí fotografie ve vysokém rozlišení.

Ve spodní části fotografií, vyčnívající z Percyho „krku“, je pořadač Martian Environment Dynamics AnalyzerJe vybaven senzory pro monitorování počasí na Marsu – včetně množství a velikosti částic červeného prachu všude na planetě Zemi.

Portrét umělce jako malého robota Digitální fotografie WATSON

Crater Lake, Mars, 2021 pic.twitter.com/Gtw81npIJB – Vytrvalost NASA na Marsu (@ NASAPersevere) 6. dubna 2021

The První zpráva o počasí z Medy Přišlo to den poté, co Percy přistál na Marsu, což naznačuje, že teplota v kráteru byla pod mínus 20 stupňů Celsia a během 30 minut klesla na minus -25,6 stupňů Celsia. Bylo to také čistší než současně v kráteru Gale, v domě zvědavosti.

(NASA / JPL-Caltech / MSSS)

Mezitím zvědavost stále ubývala a rozesílala si vlastní selfie. 26. března to převzal Panoramatický snímek sebe sama A okolní krajina, včetně skalnatého výběžku zvaného Monte Mercko.

Na obrázku je vidět, jak se rover mohl po osmi a půl letech na Marsu nashromáždit: zvědavá vrstvená věc, která se nahromadila na svém trupu.

Nemáme strach ze zvědavosti – nebo z vytrvalosti – po cestě příležitostí, která ztratila energii poté, co prach zakryl solární panely. Jak Curiosity, tak Perseverance jsou poháněny radioaktivním rozpadem plutonia, který je může udržet v chodu, i když po celé planetě obíhají prachové bouře.

Sestry! Zvědavost (vlevo) a Percy (vpravo). (NASA / JPL-Caltech / MSSS)

Dalším krokem v misi vytrvalosti je kreativní cesta vrtulníku Mars. Vynalézavost se od Percyho rozdělila 3. dubna a on ano Přežilo svůj první krok Mrazivá noc na Marsu, která může poškodit jemné součásti.

První let se má uskutečnit někdy 11. dubna nebo později a poté – počínaje zhruba 3:30 východního času v pondělí 12. dubna – bude NASA hostit živé vysílání potvrzující pokus. Mohl bys Podrobnosti o tom, kde sledovat, najdete na webových stránkách NASA.