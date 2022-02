Nová karta Discover na Redditu je budoucností sociálních médií platformy

reddit dnes Představte novou kartu objevování Funkce pro oficiální aplikace Reddit pro iOS a Android. Nová funkce spravuje fotografie, GIFy a videa v rolovatelné mřížce, aby pomohla uživatelům Redditu najít nový obsah a komunity, které by je mohly zajímat, způsobem připomínajícím stránku prozkoumat Instagram nebo Pinterest.

Karta Objevit nahrazuje kartu Komunity/Odběry v iOS i Androidu jako druhá ikona ve spodní části, kterou představuje ikona kompasu. I když to znamená, že nyní máte přístup k seznamu komunit, ke kterým jste přihlášeni, zespodu, nebojte se – stále můžete přistupovat ke svému seznamu odebíraných komunit přejetím v šuplíku zleva (a ano, r/all je stále tam). K dispozici je také nový snímek přímo pro váš profil, kde můžete změnit svůj online stav, podívat se na své příspěvky a další.

Na první pohled je mediální síť v záložce Discover na Redditu podobná Instagramu nebo Pinterestu

„Škála obsahu a komunit na Redditu je velmi široká,“ řekl Jason Costa, produktový manažer Reddit pro komunitu a obsah. Costa popisuje Reddit jako tradičně kladoucí velký důraz na textové vyjadřování, přesto Costa věří, že existuje příležitost předvést bohatý multimediální obsah v rámci komunit jako kontext. „[I]Konkrétně na Redditu opravdu není nikde, kde byste mohli objevovat skvělý videoobsah, skvělý obrázkový obsah a skvělý obsah GIF,“ řekl Costa. Reddit vyhodnocoval použití tlačítka Komunity a Costa řekl, že to je způsob, jakým web s kartou Objevit Vzhledem k tomu, že profilový snímek je již na levé straně, byla tam přesunuta nabídka Odběry a Oblíbené. „Myslíme si, že zásuvka komunity je skutečným vylepšením aktuální karty,“ řekl Costa.

„Osobně si myslím, že uživatelé díky tomu objeví a připojí se k více komunitám. Myslím, že staří i noví redditoři skutečně najdou zajímavý a přesvědčivý obsah, který s nimi rezonuje.“ řekl Costa. Během testování se uživatelé, kteří vyzkoušeli kartu Discover, zaregistrovali alespoň do jedné další komunity oproti těm, kteří to neudělali, „což je přesně to, v co jsme doufali,“ vysvětluje Costa, „a oni objeví a… projdou celou šíři sbírka obsahových komunit na webu. Takže to samo o sobě jako znamení nás opravdu vzrušuje, protože víte, co udělají staří a noví uživatelé [it]. „

„Myslím, že letos uvažujeme šířeji, jak by mohla vypadat strategie naší vývojářské platformy.“

Karta Discover vypadá jako náhrada za r/all, ale ukázalo se, že dlouhý kumulativní subreddit pro všechny subreddity zůstane zaseknutý. Costa zdůraznil, že Discover není náhradou za r/all a že budou i nadále koexistovat, a řekl: „Myslím, že karta Discover je velmi jedinečný a odlišný zážitek.“ Karta Objevit se přizpůsobí vašim aktuálním zájmům, takže pokud odebíráte hodně fotbalu a trávíte hodně času předplatným baseballu, na kartě Objevování se vám začne zobrazovat více obsahu souvisejícího se sportem.

A konečně, na klientech Reddit třetích stran, jako je Apollo, Relay a BaconReader, to vypadá, že se tam Discover nedostane: „Víte, myslím, že letos uvažujeme šířeji, jak by mohla vypadat strategie naší vývojářské platformy. Ale konkrétně pro kartu Discover v tuto chvíli neexistují žádné plány na odhalení API,“ řekl Costa.