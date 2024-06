Nová hra Marvel vs. Capcom narušuje Xbox

Fanoušci herní série „Marvel vs. Capcom“ rozzlobeně reagovali na nedávno oznámenou „Marvel vs. Capcom Fighting Collection“, o které bylo odhaleno, že nevyjde na Xbox spolu s ostatními.

Kolekce byla oznámena během úterní show Nintendo Direct a bude vydána na Nintendo Switch, PlayStation 4 a PC – zatím však nebyly uvedeny žádné náznaky konzolí Microsoftu.

Není jasné, proč to Capcom nevydal na Xbox, ale následuje několik titulů oznámených během akcí Summer Game Fest, které potvrdily, že přeskočily také platformu Xbox.

V té době, hned po oznámení, se stal populární hashtag „No Xbox“. Jak uživatelé zdůrazňují, předchozí kolekce Capcomu byly vždy také na Xboxu, takže se diví, proč je to jiné?

Je to obzvláště matoucí, protože další várka titulů Capcom, tituly „Ace Attorney“, byla také oznámena jako příchod na Xbox.

„Marvel vs Capcom Fighting Collection“ bude obsahovat následujících šest her: „X-Men Children of the Atom“, „Marvel Super Heroes X-Men vs. Street Fighter“, „Marvel Super Heroes vs. Street Fighter“ a „ Marvel vs. Street Fighter. Capcom Clash of Super Heroes, Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes a The Punisher.

Kolekce má vyjít na své platformy na podzim.

zdroj: VGC