Nová hra Lego Racing se objevuje na uniklých screenshotech

Další podrobnosti a renomované snímky obrazovky z Lego 2k motor, Na internet unikla dosud neoznámená závodní hra Lego od 2K. To je v souladu s předchozími zprávami, že 2K pracoval na sérii lego hry.

Za posledních 20 let jsme viděli zdánlivě nekonečnou záplavu videoher souvisejících s Legem, od licencovaných akčních her jako Lego star wars na MMO hrya dobrodružné a mobilní tituly s otevřeným světem. Ale od té doby hráči Lega neměli dobrou vlastní závodní hru Lego (mimo úžasný 2019 Horizont Forza expanze) od té doby oblíbený Lego Racers série Koncem 90. let a začátkem roku 2000. Zdá se však, že nové zprávy naznačují, že dlouhé sucho je konečně u konce.

Zdá se, že o víkendu unikly nové podrobnosti a snímky obrazovky z uzavřené beta verze Lego 2k motor. Podle Redditu Od někoho, kdo hraje beta verzi nebo má znalosti o testu, Lego 2k motor Jedná se o „multiplayer PvP“ hru velmi podobnou Mario Kart Inspirováno klasickými LEGO závodními hrami z minulosti. The leaker naznačuje, že během závodů vozidla automaticky přepínají mezi formáty „on-road, off-road a aqua“. Některé z předmětů a vylepšení mají zahrnovat miny, naváděcí střely, cihlová kola a EMP. Hráči si také budou moci vytvořit vlastní auta. Příspěvek na Redditu také odkazoval na snímky obrazovky beta.

ty momentky Smazáno z původního hostitele, ale ne dříve Někdo to archivoval; Vypadá autenticky, zobrazuje různá herní menu a loga a různé závodní tratě s tématy jako strašidelná bažina a divoký západ. Tohle jde dobře zpráva z VGC minulý rok 2K spolupracuje s Legem na několika různých hrách. Jedna taková hra byla údajně závodní hra s otevřeným světem vyvinutá společností Visual Concepts. minulý rok, Seznam prací ve studiu Zmínilo se také, že pracuje na „hře s otevřeným světem řízení s master licencí“, což by mohlo být ono Lego 2k motor.

Kotaku Kontaktoval 2K Games s žádostí o vyjádření.

navíc hry na doma Hlásí se Že slyšel potvrzení, že uzavřená beta pro Lego 2k motor Aktuálně se to děje a zdá se, že uniklé screenshoty pocházejí z beta verze. Zdá se, že skutečnost, že snímky obrazovky byly odstraněny, propůjčuje více věrohodnosti skutečnosti, že 2K tyto věci ještě nechtělo.

Samozřejmě, dokud Lego nebo 2K nepotvrdí, že tato hra je skutečná a není to propracovaný podvod nebo zrušený projekt, nemůžeme to vědět jistě. Nicméně vsadil jsem na pár Lego star wars skupiny Závodění založené na Legu se chystá zásadním způsobem vrátit.

Když bylo dosaženo komentáře, bylo uvedeno 2K Kotaku vůči Nový tweet Z oficiálního Lego účtu, který naznačuje závodní hru Lego a říká, že trailer na málo známou hru vyjde 23. března. Šance jsou Lego 2k motorA jako V reakci na to tweetoval oficiální 2K Twitter účet Lego škádlení.