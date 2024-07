Nová hra Crazy Taxi od Segy bude otevřený svět a „masivní multiplayer“

Sega oznámila, že její nadcházející velkorozpočtová hra Crazy Taxi bude masivně multiplayerovou hrou s otevřeným světem.

Nové video s rozhovorem s vývojářem, které bylo dnes zveřejněno, obsahuje citace týmu Sega stojící za nadcházejícím restartem a také krátké záběry ze hry. Jsou tam záběry několika žlutých taxíků, které mezi sebou závodí a pronásledují je policejní auta.

Pracovní inzeráty na Sega Náborová stránka Všimněte si, že hra je vyvíjena pomocí Unreal Engine a že Sega má velká očekávání ohledně globálního úspěchu hry. Vydavatel dříve popsal rozsah projektu jako „AAA“ s tím, že na něj vkládá spoustu zdrojů.

Sega poskytuje aktualizaci vývoje svého nového projektu Crazy Taxi.Sledujte na YouTube

Podle překladů citátů vývojářského týmu (nové video výše je v japonštině) Sega aktuálně testuje, jak bude tradiční hratelnost Crazy Taxi fungovat v multiplayeru, s blíže nespecifikovanými novými mechanikami. (To jsou herní mechanismy, ne lidé třímající hasáky.) Herní mapa je opět inspirována slunným západním pobřežím Spojených států, s herní oblastí navrženou tak, aby působila jako zábavní park (díky, Automatický).

Nový projekt Crazy Taxi společnosti Sega byl jedním z pěti nových titulů v klasických franšízách oznámených loni v prosinci, spolu s novými položkami v Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe a Streets of Rage, které mají dorazit během několika příštích let. (Jsem si jistý, že Skies of Arcadia je další… že jo, Sega?)

Vydavatel uvedl, že jeho cílem je najít další průlomovou sérii ze svého masivního zadního katalogu, který úspěšně proměnil maskota Sonic na energickou značku.