Nová data ukazují pouze prohlížeče s více než 1 miliardou uživatelů

Webový prohlížeč Safari od Applu má podle odhadu Atlas VPN více než 1 miliardu uživatelů. Pouze jeden prohlížeč, který má více než miliardu uživatelů, a tím je Google Chrome. Ale s téměř 3,4 miliardami Chrome stále nechává Safari v prachu.

Je důležité poznamenat, že tato čísla zahrnují mobilní uživatele, nejen uživatele počítačů. Status Safari jako výchozího prohlížeče pro iPhone i iPad pravděpodobně hraje mnohem větší roli než jeho použití na Macu.

Je však působivé, že Safari je jediným hlavním webovým prohlížečem dostupným pro Android, celosvětově nejpopulárnější mobilní operační systém, nebo Windows, nejoblíbenější desktopový operační systém.

Atlas VPN to napsal na jejím blogu Abych vysvětlil, jak se k číslu dostal:

Statistiky jsou založeny na procentuálním podílu prohlížeče GlobalStats na trhu, který se poté převede na čísla pomocí uživatelské metriky Internet World Stats, aby bylo možné získat přesná čísla.

Podle údajů má Chrome přibližně 3 378 967 819 uživatelů, zatímco Safari má 1 006 232 879 uživatelů. Na velmi vzdáleném třetím místě je Microsoft Edge s 212 695 363. Firefox je na chvostu Edge na čtvrtém místě s cenou 179 084 244.

Blogový příspěvek tvrdí, že Edge loni předběhl Firefox na třetím místě.

Mezitím byl Chrome dominantní po dlouhou dobu poté, co nahradil Microsoft Internet Explorer. Pokud by šlo pouze o zprávy, že Chrome je největším prohlížečem, nemělo by cenu to hlásit – v dnešní době Chrome on je web do určité míry. Je třeba poznamenat, že nejnovější verze třetího prohlížeče, Edge, je postavena na prohlížeči Google Chromium.

Apple měl dříve se Safari širší ambice, protože existovala verze prohlížeče pro Windows. Apple ale přestal tuto verzi vyvíjet v červnu 2010. Technicky můžete Safari stále provozovat na Windows 10 nebo 11, ale z hlediska zabezpečení by to nebyl nejlepší nápad.

A zatímco Safari je výchozí webový prohlížeč na iOS, je možné nainstalovat a používat prohlížeče třetích stran na iPhone a iPad. Od roku 2020Jako výchozí prohlížeč je možné nastavit něco jiného než Safari.

Rozdíl mezi Safari a prohlížečem třetí strany na iPhone je však hluboký. Alternativní prohlížeče jako Chrome nebo Firefox stále používají základní technologie Safari pod kapotou; Jednoduše umožňuje uživatelům používat záložky a další doplňkové funkce, které se nacházejí v těchto prohlížečích na jiných platformách.