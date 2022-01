Nová česká vláda po dosažení rekordního schodku rozpočtu plánuje škrty

Rozpočtová mezera v roce 2021 dosáhne 420 miliard korun

Výdaje v roce 2022 by se měly oproti plánu snížit o 80 miliard korun

Nový rozpočet bude připraven do 26. ledna, řekl mluvčí

Finanční potřeby v roce 2022 závisí na přepsání rozpočtu-finmin

BREAK, 6. ledna (Reuters) – Schodek českého státního rozpočtu se ve čtvrtek prohloubil na rekordní rok 2021, přičemž ministr financí Zbyněk Stanjura ve čtvrtek posílil argumenty nové středopravé vlády za rychlé škrty ve výdajích, aby se veřejné prostředky vrátily do původních kolejí.

Se schodkem 419,7 miliardy (19,3 miliardy USD) do roku 2021 nová pětistranná vláda jmenovaná v polovině prosince rychle zvyšuje své dluhové zatížení.

Během svého čtyřletého období si klade za cíl snížit fiskální deficit z více než 7 % na 3 % HDP.

Rozpočtový schodek na rok 2021 byl nižší, než se plánovalo, ale překonal dosavadní rekord 367,4 miliardy korun z roku 2020 – více než dvojnásobek schodku uvolněného během globální finanční krize v letech 2008-09. Přečtěte si více

Rozpočet byl pod neustálým tlakem epidemie Govt-19, ale předchozí administrativa byla kritizována politickými oponenty a mnoha ekonomy za zvyšování důchodů a mezd ve veřejném sektoru a snižování zaznamenané daně z příjmu. Moudrost.

Dluhové zatížení státu by mělo do roku 2021 dosáhnout 43 % HDP, což je stále mnohem méně než u většiny protějšků v EU, ale tempo růstu státního dluhu by mělo být v příštích letech nejrychlejší ve federaci. 50 % v roce 2024.

Nová vláda usilovala o přepracování svého předem plánovaného rozpočtu na rok 2022, který navrhoval schodek 377 miliard korun na snížení výdajů o 80 miliard korun. Přečtěte si více

„Nezbývá nám nic jiného, ​​než vyjít s dostupnými zdroji, nebo můžeme reálně splácet,“ řekl Stanjura.

Další podrobnosti odmítl sdělit. Nový rozpočet by měl být hotov do 26. ledna, uvedl mluvčí. V loňském roce byl letos zaveden předběžný rozpočet, který má kontrolovat nové výdaje.

Rostoucí úvěry a rostoucí úrokové sazby centrální banky pomohly zvýšit výnosy dluhopisů, přičemž výnos 10letých dluhopisů ve čtvrtek činil 3,113 %, což je nejvyšší hodnota od poloviny roku 2012.

Roční strategie financování ministerstva financí zveřejněná ve čtvrtek zatím nezahrnuje prognózu hrubé poptávky po fondech.

Finanční potřeby dosáhnou do roku 2021 690,4 miliardy korun, tedy 11 % HDP.

Strategie 2022 odhaduje celkovou emisi korunových státních dluhopisů na tuzemských trzích v letošním roce minimálně 350-400 miliard korun.

(1 dolar = 21,7560 českých korun)

