Noel Curran, prezident Evropské vysílací unie: Intimita s rádiem je velmi důležitá

„Rozhlas je velmi intimní médium. Lidé se s ním cítí velmi propojeni. Myslím si, že televize je skvělé médium, ale je viditelnější, lidé mají pocit, že ‚vlastní‘ ten rozhlasový kanál, cítí, že toto je moje spojení s dnem, mým spojení s tímto moderátorem nebo s tímto příběhem. Myslím, že to je důležité. Takže dnes neztratit tu intimitu. Máme spoustu možností, pokud jde o sociální média a rádio, ale důvěřujeme intimitě. Nejsou to slova, která lidé používají o médiích, ale je velmi Důležité.“

Takže vzhledem k tomu, co jste právě řekl, myslíte si, že rádio přežije jako médium pro informace, vzdělávání a zábavu?

Noel Curran|Foto: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

Absolutně. Všechna média čelí obrovské konkurenci a masivnímu narušení trhu, ale stačí se podívat na statistiky rádií, čísla rádií – je to nejdůvěryhodnější médium v ​​70 procentech evropských zemí. Podcasty mezi mladším publikem rychle rostou. 84 procent lidí nebo poslouchají rádio alespoň jednou týdně. To je neobvyklé. Neznamená to, že nebudou muset bojovat o svou pozici – budou se muset změnit, budou se muset přizpůsobit, oni‘ Budu muset sledovat, kam se publikum ubírá. Ale rádio má velmi silnou základnu, pokud jde o plnění těchto nových výzev.“

Někdo říká, že televize je jakýsi „velký bratr“ rádia, že televizní pořady jsou populárnější, populárnější a televizní produkce vydělává více peněz… Není to tak?

Ilustrační foto: Karolina Grabowska, Pixabay License, Pixabay

Je to pravda v celé Evropě? Možná. Televizní produkce jistě generuje vyšší příjmy. Reklama je v televizi dražší. Myslím si, že ale rádio má obrovskou sledovanost. Obrovské publikum a velmi loajální publikum. Takže myslím, že to, čemu nyní všechna média čelí, je jen potřeba se přizpůsobit, změnit a zapadnout mezi publikum.Český rozhlas letos oslaví 100 let. Gratulujeme! Musíme si ale dávat pozor, abychom se na rádio nedívali jako na ‚dědictví‘ – víte – ach, je to 100 let! Získáte tento obrázek, jak někdo sedí v rohu, starý muž nebo žena pijí šálek čaje a poslouchají rádio. Rádio je skutečně dynamické, je skutečně inovativní a probíhá zde několik špičkových programů. Mladší diváci zjišťují jejich vlastní rádio, které chtějí poslouchat – ať už je to podcast nebo cokoli jiného. Musíme tedy respektovat a ocenit skutečnost, že rádio je 100 let staré, ale musíme se dívat dopředu a rádio prostě potřebuje pokračovat v dynamice chod.“