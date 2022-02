No Way Home zajišťuje spuštění HBO Max v zámoří

Spider-Man: Není tu místo pro domov Vyšlo před několika měsíci a mnoho fanoušků ho v tuto chvíli pravděpodobně vidělo několikrát. Těžko je vinit – vidět Toma Hollanda, Andrewa Garfielda a Tobeyho Maguirea sdílet obrazovku, možná nikdy nezestárne; A neuvidíte střet tří generací Spider-Mana se svými různými bývalými padouchy.

Skutečnou otázkou však je, kdy budou moci diváci sledovat filmovou událost ve svých domovech? Část odpovědi na tuto otázku může spočívat ve videu na vyžádání, o kterém se šuškalo 28. února – bohužel to však ještě nebylo potvrzeno.

Pro ty, kteří mají tendenci čekat na streamování filmů nebo pořadů, bude čekání o něco delší. Po VOD okně, které může být často mezi 3-4 měsíci, se projekt MCU dostane na streamovací službu STARZ.

To se však na mezinárodních trzích liší. Namísto STARZ bude mít možnost streamovat kdokoli s předplatným HBO Max Není místo pro domov bez konce.

Spider-Man International Tours

zázrak

Čas doručení Informovala o tom, že Sony Pictures Television a WarnerMedia rozšířily svou stávající dohodu o obsahu, což povede k nedávným snímkům velkých jmen, jako je např. Spider-Man: Není tu místo pro domov A Krotitelé duchů: Posmrtný život Je k dispozici na kanálech HBO Max a HBO v regionech po celé střední a východní Evropě.

Mezi tyto regiony patří Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina a Severní Makedonie.

Další velké obrázky Marvel jako Poison: Ať dojde k masakru A Morbius součástí této smlouvy. Nebylo stanoveno žádné datum vydání, ale pravděpodobně to bude v rámci jednotné platby žádná cesta domů, Což znamená první okno exkluzivního vydání na jiných platformách po uvedení filmu.

tak jako tak, Není místo pro domovCíl pro streamování se bude lišit od USA, protože film pak místo toho dorazí prostřednictvím streamovací služby STARZ.

Spidey přichází na HBO Max

Mnozí mohou být zprávou trochu rozrušeni, protože HBO Max je populárnější než STARZ, a proto je méně pravděpodobné, že bude mít druhou službu. Rozdíly mezi prouděním domů přes moře však nejsou nové. Kromě toho se knihovny streamovacích služeb, které mohou lidé používat, liší region od regionu – všechny zamotané konvence mohou být trochu matoucí.

Je to taková škoda, že fanoušci musí čekat tak dlouho, než film dorazí na Disney+, protože zbytek jeho MCU broků lže. Bohužel to nebude dříve než v polovině roku 2023, nebo možná dokonce v roce 2024, aby se dostal do populární služby.

Důležité je se zbavit, jak to tam nakonec dopadne. Disney a Sony se dohodly na smlouvě o post-paid, což znamená, že po uplynutí platební lhůty (v USA to bude čas na STARZ) bude film žít na Disney+. To pravděpodobně zůstane stejné pro mezinárodní diváky za předpokladu, že služba je dostupná tam, kde v té době pobývají.

Mezitím se určitě zajděte podívat Spider-Man: Není tu místo pro domov Zpátky v kinech před odjezdem.

