Nizozemsko vs Česká republika, Belgie vs Portugalsko, zápas si nesmíte nechat ujít

Příští nedělní zápas přijde v 16. kole mistrovství Evropy ve fotbale 2020, přičemž proti Portugalsku bude Belgie

Kdybych vám řekl, že světová jednička v Belgii bude čelit obhajobě evropských mistrů UEFA v Portugalsku, mysleli byste si, že tato soutěž bude na Euro 2020 semifinále nebo finále.

Ale to tak není, poté, co se Portugalsko ve skupině smrti probojovalo na třetí místo. Nyní může být „boj“ obtížným slovem: Portugalsko ve třetím kole hrálo proti Francii remízou 2: 2, ale prohra s Německem 4: 2 s Německem a vítězství 3: 0 nad Maďarskem znamenala prohru tajbrejku s Němci. . Samozřejmě, Německo má nezáviděníhodný úkol čelit Anglii ve Wembley v úterý, ale ve skutečnosti by to mohla být ta „nejjednodušší“ hra.

Tuto hru a tento výběr jsem několikrát listoval, protože jsem původně šel do finále, když to bylo ve spodní polovině losování (teď si myslím, že tam miluji Holandsko).

Belgie je opravdu dobrá a myslím si, že záložník a útočníci jsou o něco lepší než portugalský národní tým.

V první nedělní hře není nizozemský národní tým stále příliš respektován. Nizozemci by měli být upřednostňováni mnohem víc než oni, ale nebudu si stěžovat: Vezmu si peníze navíc a utíkám.

Podívejte se na tabulky

Mistrovství Evropy ve fotbale 2020

Nizozemsko (-150) vs Česká republika (+440), remíza (+290), 12:00 EST (ESPN)

Belgie (+145) vs Portugalsko (+215), nerozhodně (+215), 15:00 EST (ABC F)

Snímky:

Nizozemsko -0,75 (-112)

Nizozemsko více než 1,5 gólu (-127)

Belgie ML (+145)

Další operace fondu:

Skóre Romelu Lukaku (+150)

Holland poločas / plný úvazek (+160)