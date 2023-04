Nintendo tlačilo na GameStop, aby propustil zaměstnance, který prozradil zprávu o Zelda Switch, tvrdí pracovník

Zaměstnanec Gamestopu, který podnítil spekulace o konzoli Zelda: Tears of the Kingdom Special Edition konzole Nintendo Switch Pro, tvrdil, že byl vyhozen po tlaku samotného Nintenda.

Zatímco speciální edici Switch Pro oficiálně potvrdilo Nintendo teprve během minulého měsíce živého vysílání, fanoušci již dlouho očekávali, že spolu s nadcházející hrou dorazí i model s tématikou Zelda. Ve skutečnosti předchozí úniky na internetu naznačovaly jeho design.

Takže když zaměstnanec GameStop Massachusetts Mike (příjmení zůstalo anonymní) viděl záznam „HW TBD Switch“ v jeho systému obchodu několik hodin před živým přenosem, nebylo to příliš překvapivé. Mike udělal snímek obrazovky a nahrál jej na reddit.

Nintendo hraje The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

jako Kotaku Podle zpráv byl příspěvek na redditu rychle vysledován zpět k Mikeovi pomocí názvu jeho účtu a veřejně identifikovatelných podrobností o jeho identitě. Do týdne se Mike setkal se svým manažerem a byl suspendován. Během dvou týdnů byl vyhozen.

Mike řekl, že zveřejnil příspěvek, aby fanouškům oznámil, že jsou připraveni si předobjednat, například když je těžké najít zásoby, a řekl, že si nebyl vědom, že by to bylo proti jakékoli oficiální personální politice.

Nintendo však údajně mělo špatný výhled. Mike uvádí, že jeho šéf mu řekl „mimo záznam“, že Nintendo konkrétně trvá na tom, aby byl Mike kvůli své pozici vyhozen.

Nyní Mike řekl, že se pravděpodobně bude muset vzdát předobjednávky Zelda Switch: „Bohužel si to již nebudu moci dovolit kvůli nedostatku funkcí,“ řekl.

Další zprávou je, že právníci Nintenda se tento týden pouštějí do války, když se snaží přinutit Discord, aby identifikoval unikaře za uměleckým dílem Zelda: Tears of the Kingdom. V podobném případu, který přinesla The Pokémon Company kvůli uniklé strategické příručce, byli zodpovědní jednotlivci pokutováni 150 000 $ každému.