Nintendo slaví Paper Mario: The Millennium Door papírovým letadlem zdarma

Na oslavu uvedení Paper Mario: The Thousand-Year Door on the Switch minulý týden pozvalo Nintendo experta „paper airplane man“ a bývalého světového rekordmana Johna Collinse, aby naučil fanoušky Maria, jak vyrobit papírové letadlo.

Jediné, co musíte udělat, je stáhnout a vytisknout soubor Šablona papírového letadla zdarma Poté postupujte podle výše uvedených Johnových kroků a vytvořte finální kluzák.

„Bývalý světový rekordman a odborník na kite John Collins „The Kite Man“. Ve spolupráci s Nintendem jsme vytvořili speciální hru Paper Mario: The Thousand-Year Door a také video krok za krokem, jak si vyrobit vlastní papírové letadlo.

Tento drak, pokud jste jej přehlédli, je inspirován jednou z Mariových proměn draka v The Thousand Year Door.

Kromě toho má verze Switch také „vylepšené vizuální prvky, nové funkce a kompletně remasterované skóre“. Více o této verzi Switch se můžete dozvědět v naší recenzi zde na Nintendo Life: