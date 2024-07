Nintendo rozšiřuje svou knihovnu Switch Online GBA o další tři tituly

Nintendo dnes vydalo zcela novou aktualizaci knihovny Switch Online Game Boy Advance. Aktualizace přidává tři barevné akční hry v hlavní roli Starfy, kterou můžete znát z The Legendary Starfy na DS.

Tyto tři hry GBA, vyvinuté Tose, byly dříve exkluzivní pro Japonsko. Hustota hvězd Původně byla vydána v 2002Následoval druhý zápas 2003 Třetí hra vyšla v r 2004Zde je rychlý kurz o Starfy, s laskavým svolením Nintendo:

„Densetsu „Je to japonské slovo pro legendu a Starfey – princ království Pufftop, hrdina se zlatým srdcem (a trochu praštěný) hrdina a častý vodní průzkumník – je připraven ukázat, co ho dělá tak legendárním! Připojte se ke Starfey, jeho sestře Starly a jeho nejlepší kamarádka Moi v trilogii veselých her plné akce a dobrodružství, z nichž všechny jsou původně dostupné na systému Game Boy Advance.“

Nyní jsou k dispozici 3 klasické hry se Starfy, princem z Pufftopu #NintendoSwitch online + Rozšíření členů!#GameBoyAdvance:

☑️ Hustota hvězd 1

☑️ Densetsu no Starfy 2

☑️ Densetsu no Starvi 3 pic.twitter.com/x456oKT2OP– Nintendo America (@NintendoAmerica) 12. července 2024

Zde je více o každém příspěvku přímo z PR:

Hustota hvězd – Bez spánku až do Bufftopa! Náhlá bouře způsobila, že Starvi, princ království plovoucího nebe Baftob, spadl ze svého vysokého domu do moře pod ním. Naštěstí ho zachrání starý humr jménem Looper, který milovaného hrdinu vypraví na úžasnou cestu zpět do Bufftopu. Cesta domů je však plná nebezpečí a Starvy bude muset použít různé schopnosti – včetně Star Spin a Glide – a vozidel, jako je silný Mole Tank, aby překonal výzvy, které na něj čekají. Legenda začíná tady!

Hustota hvězd 2 – Pomozte Starfymu zachránit jeho matku a obnovit mír v království Bufftop v tomto akčním pokračování! Ogura – padouch z první hry – je zpět, aby se pomstil Starvi, a tentokrát má na mušce Mama Star. Pomstychtivý padouch uloupí Baoftopa a ukradne Starveyinu matku v následném boji zblízka, takže Starveymu nezbývá nic jiného, ​​než se po hlavě vrhnout do dalšího dobrodružství. Se svým nejlepším přítelem Moem v závěsu a mnoha výzvami, kterým musí čelit, má Starvy svou práci jako na dlani. Hustota hvězd 3 – Starveyho sestra Starly a Moe se k němu připojí na jejich třetím dobrodružství na Game Boy Advance! Odhalte pravdu o tajemném padouchovi, který celou tu dobu tahal za Ogurovy nitky, a zastavte jejich ďábelské plány jednou provždy. Jděte si zaplavat s hvězdnými sourozenci a zachraňte den přes akční etapy s pomocí známých přátel, včetně… Wario?! Čtete to správně: Wario se setkává se Starfy a Starly Abyste jim pomohli dostat se skrz podvodní ruiny ve Stage 8 (samozřejmě při hledání pokladu), tak se na ně určitě podívejte. Jdi, Starfy a Starly!

V případě, že by vás zajímalo, Japonsko získalo stejné tři tituly Game Boy Advance Hra Switch Online je k dispozici tento týden. Tato nejnovější aktualizace přichází poté, co bylo do knihovny NES začátkem tohoto měsíce přidáno sedm her.