Nikki Haley říká, že Biden „ignoroval“ hrozby v dopise OSN, který nezmínil Rusko a Čínu jménem

až na: Bývalá velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová kritizovala úterní projev prezidenta Bidena na Valném shromáždění OSN a řekla, že řeč „ignoruje realitu a závažnost amerických hrozeb a nepřátel“.

„Projev prezidenta Bidena ignoroval realitu a vážnost hrozeb a nepřátel Ameriky,“ řekla Haley po úterním Bidenově projevu pro Fox News. “Čína, Rusko, Írán, Severní Korea, Venezuela, Afghánistán a terorismus, abychom jmenovali alespoň některé.”

Biden v dopise OSN říká: „Nehledáme“ novou studenou válku s Čínou, vojenské síly by měly být „nástrojem poslední instance“

„Pod Trumpovou administrativou svět věděl, kde stojíme,“ řekla Haley, která sloužila za bývalého prezidenta Trumpa. „V OSN jsme převzali jména našich nepřátel a získávali jsme podporu od našich spojenců.“

„Když Joe Biden spí u vypínače, naši přátelé nám nevěří a naši nepřátelé se radují,“ dodala.

Biden nezmínil Rusko ani Čínu jménem, ​​ale diskutoval o problémech lidských práv v čínské oblasti Sin -ťiang.

Haleyho komentáře přicházejí poté, co Biden v úterý ráno promluvil s OSN v New Yorku a řekl svým mezinárodním vrstevníkům, že svět stojí „v ohýbacím bodě v historii“, přičemž řekl, že Spojené státy mají v úmyslu „vést všechny velké výzvy světa“. Toto je náš čas “, ale ne sám – zdůrazňuje význam aliancí a partnerství po celém světě.

Biden se během svého projevu zabýval řadou společných globálních výzev, včetně pandemie COVID-19, šíření jaderných zbraní, nově se objevujících technologií a změny klimatu-stejně jako stažení veškerých amerických vojenských prostředků z Afghánistánu jeho administrativou-ale neučinil. Řešení hrozeb národní bezpečnosti, které představují Čína, Rusko a Írán.

“Nehledáme novou studenou válku, nebo svět rozdělený na tuhé bloky,” řekl Biden, zjevně s odkazem na Čínu, a dodal, že Spojené státy “jsou připraveny spolupracovat s jakoukoli zemí, která postupuje, a hledá mírové řešení pro sdílení výzvy, i když ano Máme velké neshody ohledně společných výzev. “

Jediný Bidenův odkaz na Írán se týkal šíření jaderných zbraní, kde podle něj Spojené státy „zůstávají odhodlány zabránit Íránu v získání jaderné zbraně“, a dodal, že národ „se snaží vrátit ke Společnému komplexnímu akčnímu plánu“.

Biden také zaznamenal závazek USA k denuklearizaci Korejského poloostrova, protože Severní Korea obnovila svůj program jaderných zbraní, což opět představuje vážnou hrozbu pro regionální a globální bezpečnost.

Pokud jde o terorismus, Biden nabízel stažení amerických vojenských prostředků z Afghánistánu po 20 letech existence a poté, co země padla Talibanu, s tím, že Amerika ukončila období „neúprosné války“ a „otevřela nové období neúprosné diplomacie . “”. . ”

Francie odvolává své velvyslance ve Spojených státech a Austrálii v reakci na chartu jaderných ponorek AUKUS

Prezident dále řekl, že Spojené státy „obrátily stránku“ o konfliktu v Afghánistánu, a řekl: „Celá bezkonkurenční energie, vůle a zdroje našeho národa se nyní soustředí přímo na to, co je před námi – ne na to, co je za nimi. nás.”

„Nenechte se mýlit, Spojené státy budou i nadále bránit nás a naše spojence před hrozbami,“ řekl Biden s odkazem na teroristické hrozby po celém světě, ale řekl „mise musí být jasná a dosažitelná“.

“Vojenská moc Spojených států by měla být nástrojem poslední instance, a ne naším prvním. Neměla by být používána jako odpověď na každý problém, který vidíme po celém světě,” řekl a poznamenal, že “mnoho z našich největších starostí”. s odkazem na COVID-19 a změnu klimatu „nejsou, mohou být vyřešeny nebo ošetřeny zbraněmi“.

Bidenův projev přišel, když se jeho administrativa potýkala s řadou výzev-včetně pandemie COVID-19, dopadu stažení Afghánistánu a sváru s Francií. Minulý týden Spojené státy oznámily novou trilaterální dohodu se Spojeným královstvím a Austrálií s názvem AUKUS, zaměřenou na indo-pacifický region.

Dohoda se zaměřuje na posílení australských ponorek s jaderným pohonem – úsilí, na kterém Francie pracuje s Austrálií. Francie již dříve uzavřela dohodu o odeslání ponorek francouzské výroby do Austrálie.