Nikki Haley dohání kampaň Mika Pence ke dnu

„Je to jako hovno Kdo vyhraje mistrovství NITřekl Jeff Timmer, bývalý výkonný ředitel Michiganské republikánské strany a hlavní poradce Lincolnova projektu. „Všichni sledují turnaj NCAA. Použijeme-li boxerskou metaforu, je to jako neformální závod, který nikoho nezajímá. Všichni sledují zápas těžké váhy mezi Trumpem a Diantisem.“

V jakékoli jiné politické sféře by se Pence, bývalý guvernér a viceprezident, a Haley, bývalý guvernér a velvyslanec OSN, mohli také účastnit zápasu na seznamu A. Ale v závodě, který závisí na zakolísání Trumpa nebo DeSantise, jsou nyní oba plně zapojeni do bitvy s vysokými sázkami a nízkou návratností o to, co v primárkách představuje odpad ze stolu – bojují o třetí místo a startovní místo z něj. Pokud Trump nebo DeSantis zmizí.

Nespokojenost částečně odráží pokračující dlouhotrvající rivalitu mezi Pence a Haley. Ale také to ilustruje novou dynamiku v primárkách v roce 2024, kdy kandidáti s nízkým průzkumem začnou jít po sobě – nikoli Trump nebo DeSantis – ve snaze získat minimální podporu v kampani.

Uvnitř operace Pence jeden z Penceových hlavních poradců udělil anonymitu, aby mohl otevřeně mluvit o dynamice závodu, a řekl: „Lidé nevidí [Haley] Jako vážná kandidátka.“ Tato osoba ji také obvinila z „honby za volbami“.

„Její kampaň pokulhává a podle všeho selhává ve zkoušce způsobilosti,“ řekl konzultant.

Na straně Haley, zatímco poradce bývalého guvernéra Jižní Karolíny poznamenal, že Penceův potenciální vstup do prezidentských primárek „není důvodem k obavám“, nenechali si ujít příležitost poukázat na to, že Penceova nepříznivá hodnocení jsou mnohem vyšší než u ostatních republikánů. v oboru. Sama Haleyová v implicitním úderu do Pence a dalších potenciálních kandidátů explicitně popsala strach z republikánů, kteří ještě neoznámili své kampaně.

„Musí nosit velké chlapecké kalhoty,“ řekla řekl v nedávném rozhovoruDodatek, že „potřebujete rozhodnou osobu, abyste byli prezidentem“.

Veřejně, které asistenti Pence a Haley popsali jako přátelské dlouholeté spolupracovníky, dva asistenti Trumpovy administrativy a bývalí guvernéři Republikánské strany se navzájem oslovili, aby si vyměnili rady a povzbuzení během svých příslušných administrativ.

„Nikki Haley si Mikea Pence vždy velmi vážila,“ řekla Haley Nachama Soloveichik, ředitelka komunikace. „Jakékoli názory na opak pocházejí od lidí, kteří mají příliš mnoho času.“

Ale Pence a Haley jsou již dlouho na kolizním kurzu – něco, co urychlilo jejich rivalitu v primárkách v roce 2024. Jsou to jediní dva představitelé Trumpovy administrativy a republikánští guvernéři, jejichž administrativy se na začátku roku 2010 vzájemně překrývaly. Pence si ji vybral jako členku kabinetu během přechodného období a Trump se do něj podepsal.

Oba se také snažili promítnout voličům atmosféru reaganismu – tvrdého k národní bezpečnosti a optimistického ohledně budoucnosti Ameriky. V národních průzkumech veřejného mínění Pence a Haley skórují v rozmezí dvou procentních bodů od sebe a obchodují na třetím a čtvrtém místě. A Průzkum Harvarda Harrise Vydáno 24. března například zjistilo, že Pence je na 7 procentních bodech oproti Haleyho 5, přičemž Trump a DeSantis zaostávají o dvouciferné číslo.

Spor mezi oběma tábory sahá až k jejich službě v Trumpově administrativě a vzplane hlavně mezi jejich zaměstnanci, kteří se občas prolínali a překrývali. Republikánský agent Nick Ayers z Georgie pracoval pro Pence a také neformálně radil Haleyové. a Republikánský průzkumník John LernerTrump, který byl jedním z hlavních poradců Haleyové od její kandidatury na guvernérku v roce 2010, krátce spolupracoval s Pence během Trumpovy administrativy.

Nedávno se Tim Chapman, bývalý výkonný ředitel Haleyovy politické neziskovky, stal hlavním poradcem Penceovy neziskové organizace Advancing American Freedom. Penceův poradce tento krok popsal jako Chapmanův návrat domů ve vysoce očekávané kampani, která více odpovídá jeho dlouholetému konzervatismu. Mezitím dva lidé v Haleyho táboře uznali, že měl vždy blízko k Penceovu týmu a nebyl nedílnou součástí Haleyho politického procesu.

Druhá osoba blízká Penceovi řekla Politico: „Myslím, že základní principy jsou v pořádku“, což je sentiment, který odrážejí Haleyho spojenci. „Je tam nějaký hlučný personál.“ Nedokážu si představit, že by pytláctví pomohlo Timu Chapmanovi.“

Napětí také vzplanulo v roce 2019 uprostřed zpráv, že Haley by mohla v roce 2020 nahradit Pence na tiketu GOP. Během tohoto víru spekulací Penceův náčelník štábu Marc Short v prohlášení pro POLITICO uvedl, že Haley „byl vynikajícím velvyslancem pro Trumpovu agendu. .“ a Pence. Během jejího jednoho roku v OSN.“ Haley pracoval v této roli asi dva roky.

Penceův poradce bez upřesnění spekuloval, že Haleyová mohla být Shortovými komentáři uražena, a označil velvyslance a bývalého guvernéra za „hubené kůže“.

Třetí osoba blízká Pence, která také spolupracovala s viceprezidentem v Bílém domě, řekla: „Existoval a stále existuje pocit, že Nikki Haleyová nedělala dost pro to, aby tyto fámy potlačila nebo se od těchto fám distancovala. “ „A to zanechalo v ústech operace Pence špatnou pachuť. Ale rivalita pro to není vhodný termín. Možná na to bylo pohlíženo s jistou skepsí a není to jen podezření z palácového spiknutí, je to také politické.“

Pence zmínil Haley šestkrát ve svých politických pamětech z roku 2022 Bůh mi pomoz. Nazval ji „starou přítelkyní“ a vybral ji jako jednu ze čtyř soudců, kteří „rychle odpověděli na volání a nabídli moudrost a podporu“.

Ve svých soukromých memoárech z roku 2019 se Hailey také vyjádřila pozitivně o Pence. „Považoval jsem ho za přítele,“ napsal Haley. Mezi Donaldem Trumpem a námi byly rozdíly, ale jeho volba Mikea byla něco, co podporuji a cítím se v tom dobře. „

Rob Godfrey, bývalý pobočník Haley, když byla guvernérkou, řekl, že nepochybuje o tom, že se ona a Pence stále považují za přítele a budou v tom pokračovat i v budoucnu.

„Ale když skončíte na možném kolizním kurzu na stejné stezce pro republikánskou nominaci na prezidenta, může to být trochu lepkavější,“ řekl Godfrey. „Může to prohloubit rozdíly v osobnosti a politice a nakonec to může vynést nějaké ego na obou stranách na vrchol, protože na konci dne jsou kampaně o konkurenci a obě jsou konkurenty.

„Kdyby nebyli zuřiví konkurenti, nebyli by tam, kde jsou teď.“