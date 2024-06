Nigel Farage zpochybnil rasistické urážky soutěžícího

Kromě nadávek namířených na ministerského předsedu zaslechl Parker také popis islámu jako „nejhnusnější víry“ a návrh, aby armádní rekruti prováděli „cílový výcvik“ střelbou na malé čluny přivážející nelegální přistěhovalce do Spojeného království.

V prohlášení Parker uvedl, že se chce „hluboce omluvit Nigelu Farageovi a Reformní straně, pokud se na ně mé osobní názory špatně odrazily a poškodily jejich pověst, protože to nebylo mým záměrem“.

„Konfrontoval jsem BNP před více než deseti lety. Řekl jsem jejich voličům, pokud je to protestní hlasování, ale nepodporujete jejich rasistickou agendu, nevolte je, volte mě. Zničil jsem je.“ „

„Je to navrženo tak, aby nám ublížilo, a bohužel tomu někteří lidé věří.“

BBC kontaktovala pana Parkera ohledně Farageových komentářů, ale ten si to nepřál komentovat.

Robert Lomas, kandidát v Barnsley North, údajně řekl, že černoši by měli „vystoupit“. [their] „Líný“ a přestaň se chovat „jako divoši.“ Komentáře zveřejnil The Times 8. června, přičemž Reform v té době tvrdil, že jde o „citáty vytržené z kontextu“ a že na reakci potřebuje více času.