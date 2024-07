Nicole Holofcener mluví s Benem Affleckem, Reese Witherspoonovou a Cechem amerických spisovatelů o nepořádku

Nicole Holofcener na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.

Filmový festival v Karlových Varech

Nicole Holofcener (Choďte a mluvte, Peníze přátelé) Ve středu pobavila návštěvníky českého filmového festivalu, kde v sekci Otázky a odpovědi diskutovala o své spolupráci s hvězdami jako Ben Affleck a Matt Damon a také o své ztrátě režie Reese Witherspoon v roce Pravá blondýnka.

Holofcener je v posledních dnech v českých Karlových Varech rušný. 58. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary ji oceňuje uvedením tří jejích filmů. Prosím, dejte, už bylo řečeno dost A Zranil jsi mé city.

Během středeční přednášky na Korejském mezinárodním filmovém festivalu v hotelu Termal, který je sídlem festivalu, řekla, že se cítí poctěna pozváním festivalu a jeho rozhodnutím promítnout tři své filmy. „Ještě nejsem mrtvá,“ vtipkovala.

Na otázku, jak důležitý byl pro ni úspěch v kinech vzhledem k tomu, že je známá svou prací v nezávislých filmech, Holofcener odpověděl: „Hodně to pro mě znamená. Znamená to, že lidé sledují moje filmy. Nikdy jsem neprodělal peníze. Takže si myslím proto jsem mohl pokračovat.“ „Některé filmy vydělaly slušné množství peněz, ale nikdy nevím, proč nebo které ano a které ne.“

Mluvila také o širším stavu nezávislého filmového průmyslu. „Právě teď je opravdu těžké sledovat filmy,“ řekl filmař. „A když skončí na streamovacích platformách, je tam spousta malých obrázků. Nevíte, na co se budete dívat a proč. navzdory tomu, Zranil jsi mé city (v hlavní roli Julia Louis-Dreyfus) Bylo to v kinech opravdu dlouho a nevydělalo to žádné peníze, což nechápu. Třeba někdo zbohatne. Ale tohle je opravdu zklamání. Samozřejmě, že chci vydělávat peníze z věcí, které dělám nejraději, i když to pro ni není hlavní priorita.

Práce v televizi jí pomáhá vydělávat na živobytí. „Ve skutečnosti vydělávám peníze režírováním televizních pořadů a psaním, jako je adaptace knih nebo přepisování něčeho,“ vysvětlil Holofcener: „Tři týdny psaní na filmu od Marvelu vydělaly víc peněz než produkování tří filmů. Je to obscénní!“

Jaké pro ni bylo přepisování příběhu Marvel? „Bylo to zábavné, protože jsem dostala práci vylepšovat ženské postavy. Protože muži ženám nerozumí nebo tak něco,“ řekla. „A tak dále Černá vdova„Pracoval jsem na postavě Scarlett Johanssonové a Florence Pughové, udělal jsem je lidštějšími, dodal jim větší hloubku. To není těžké, zvlášť když jsou postavy napsané přesně jako kreslené postavičky.“

Upozornila, že tato zaměstnání mají i další výhody. „Potkávám všechny ty nové lidi a vidím ty šílené skupiny, jako Poslední duel „Když jsem psal roli Jodie Comerové, nikdy bych neměl zážitek sledovat bitvy ve Francii na skutečných zámcích. A asi bych nechtěl režírovat takový film, ale sledovat to byl opravdu úžasný, úžasný zážitek .“

Jaká byla zkušenost s Benem Affleckem a Mattem Damonem? „Bena jsem znal už předtím, protože jsme do sebe byli zamilovaní,“ řekl Holofcener. ale je to opravdu jeden z nejchytřejších a nejzábavnějších lidí a já… moc si ho vážím, neznal jsem Matta, kromě toho, že můj syn chodil s jeho dcerou na střední škole a já jsem žárlil. a já ne.“ Takže jsem byl velmi spokojený a napsal jsem tu část pro ni. Nakonec jsme na všem spolupracovali, protože to musel být soudržný scénář a byla to skvělá zkušenost.

Holofcener také vyvolala smích, když si vzpomněla, že přišla o příležitost spolupracovat s další velkou hvězdou. „Byly mi zaslány textové zprávy, které lituji, že jsem je nepřijala,“ řekla. „po Choďte a mluvteSetkal jsem se s Reese Witherspoon a ona řekla: „Chcete tento film režírovat? Já to dělám.“ Pravá blondýnka„Když jsem to četl, pomyslel jsem si: To je tak směšné, nevěděl jsem, kde začít.“ Tak jsem řekl ne. A víte co? Ukázalo se, že je to opravdu skvělý film opravdu skvělý film.“ [Robert Luketic] Odvedl jsi skvělou práci. Pravděpodobně bych udělal méně skvělou práci. Udělal bych to méně rozmáchlé, méně zábavné a realističtější.

Když se Holofcener ptali na její režijní zkušenosti, poznamenala, že pro muže bylo někdy těžké ujmout se jejího režie jako režisérky. „Myslím, že muži mi často těžko důvěřují, protože obvykle nejsou hlavními herci,“ řekla „A myslím, že muži mají problém nebýt hlavními herci – nebo být na plátně nesympatičtí herci mi řekli: ‚Ach, můžu být hezčí, nebo to nedělej,‘ a já jsem jako [no]“Pak se podívají na film a pochopí ho. Říkají: ‚Měl jsi naprostou pravdu‘.“ Snažil jsem se změnit svou postavu v něco jiného. A měl jsem pravdu.“ Takže se nakonec omlouvají. Ale nebylo to nic moc. Vždy se to dalo zvládnout. Skupiny, které mám, jsou vtipné a vtipkujeme a vtipkujeme a nebereme věci příliš vážně – kromě slovíček na stránce.“

Později v rozhovoru opět zaznělo téma filmové tvorby v éře streamování. Holofcener navrhl, že mnoho filmů streamovaných online „by mělo být vidět… v kinech“. Vzpomínala: „Nezávislé filmy, když jsem v 90. letech začínala svou kariéru, byly opravdu vzrušující a otevřené a studia byla ochotná riskovat se mnou – podivínkou. Byla jsem na Sundance s Toddem Solondzem a Quentinem Tarantinem. Všichni začínal ve stejnou dobu a teď, myslím, běží všichni.“ Strach a obecně existuje šest zástupců, kteří vám poskytnou financování, které chcete.“

V éře streamování také došlo k uzavření kin. „Mnoho kin v New Yorku, kde jsem promítal své filmy, je pryč.“ Dostal jsem výplatu den před stávkou a byl jsem v pořádku.“ „Spousta lidí byla ve velmi špatném stavu.“

A co další výzvy, kterým čelí spisovatelé a filmaři, a role nové pracovní smlouvy, kterou uzavřela americká spolek spisovatelů se studii? „Nemyslím si, že si na psaní scénářů najímají roboty,“ řekl Holofcener. [Yet] Někdo jako Mike White, který napsal všechny epizody Bílý lotos„Víte,… musí vyhradit místnost pro spisovatele. A musí platit spisovatelům, aby pracovali na jeho psaní. Takže tam jen sedí.“

„Z mého pohledu s dohodami, které jsme uzavřeli, je dobré, aby scénáristé získali více pracovních míst, ale zároveň některé z nich nedávají smysl. Takže je to chaotické. Mnoho televizních scénáristů, které znám, má problémy , bojující,“ uzavřela. Opravdu, aby vydělala dost peněz a našla si práci.“