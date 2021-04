Nick Countdown 2021 – Česká republika a Dánsko

Česká republika – Penny Cristo – Omaha

Snažím se vyhnout příliš velkému porovnávání mezi položkami 2020 a 2021. Když pan McColloff o víkendu (a víkendu) v květnu ve Stenhausmoiru přijde na hudbu ze svého teleboxu, neví a nezajímá ho, jak se tyto věci staly na Zemi, vždy myslím jen na to, na čem mu záleží. Na zemi to je.

Myslím, že má Penny rád a použiji jedno ze svých srovnání. Kemama byla zpětná, funky-skákací věc, kterou jsem považoval za žádoucí, ale příliš se spoléhal na háček a do tří minut vypadl z páry.

Omaga je však na svou dobu mnohem štiplavější a výnosnější. Spojuje se s těmi, které se používají jen zřídka Změňte jedno písmeno názvu a získejte řecké písmeno Itálie měla zásadní dopad v polovině 70. let. Stačí, aby byl někdo příští rok pozván s havajským eposem skluzu trávy Aloha Budu v řadě Pouze připojení Než zamrkáte, zeptejte se organizátorů.

Odcházím. Často. Líbí se mi Penny, líbí se mi ta píseň, upřímně si myslím, že má každou šanci dostat se do top 10, pokud změní svůj chin glamour na kameru na maximum pro měsíc květen.

Nickovo skóre: 8/10

Dánsko – Maják a plamen – Vzájemné školení

– Nicku, proč píšeš recenzi na Rusko, když jsi ještě neudělal Dánsko?

– Protože musíte vidět Dánsko, abyste mohli dělat Dánsko.

Října Nechám tu malou skupinu přemýšlet. Jen velmi málo lidí v mém kruhu má aktivně rád skladatele i umělce (existují výjimky, viděl jsem dva z top 10, ti kluci jsou zjevně šílení, moc je miluji).

Ale zdá se, že je to opravdu přesvědčivé. V mé hlavě tito muži, kteří tam opravdu nechtějí být, kteří nemají rádi píseň, nejsou investováni do toho, jaké taneční kroky potřebují, a nakonec věří, že je to snadné, když nakonec vybuchnou úsměvem. Protože Všechno skončilo. Při analýze se rozpadá a má odvozený smysl pro něco, co neodhalí nic jiného než kousky staré písně, kterou nějakým způsobem sestavil moderní Prometheus.

Zastavte to jako vozidlo DMGP 1982 Tommy Seabach, mohlo by se to hodit, ale v tomto řádku je to bolavý palec. Omlouvám se, Chops, neměl jsem to rád.

Nickovo skóre: 3/10