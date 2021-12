NHL se rozhodla nezávodit v Pekingu kvůli COVID-19 -ESPN

Stažení NHL nutí USA a Kanadu zvážit plán B.

S NHL je lední hokej na olympijských hrách vždy markantní událostí

NHL kvůli COVID-19 odložila 50 zápasů

(Reuters) – Národní hokejová liga nevyšle své hráče, aby soutěžili na turnaji v ledním hokeji mužů na zimních olympijských hrách v Pekingu kvůli obavám z globálního šíření nového koronaviru Omicron. .

NHL loni v září souhlasila s přerušením své pravidelné sezóny, aby nejlepší světoví hráči mohli soutěžit v Pekingu s varováním, že by se mohla stáhnout, pokud přerušení COVID-19 povede k přeložení zápasů během olympijského okna.

To se v posledních dnech začíná zdát stále pravděpodobnější, protože NHL byla nucena odložit 50 zápasů v Kanadě a Spojených státech poté, co stále větší počet hráčů vstoupil do protokolů COVID-19, zatímco Omicron prorazil profesionální sportovní ligy s plně očkovanými hráči s pozitivním testem.

NHL na žádost o komentář okamžitě nereagovala. ESPN uvedla, že oficiální oznámení o odstoupení z olympijských her v Pekingu se očekává během příštích 24 hodin.

NHL měla do 10. ledna odstoupit z olympijských her v Pekingu od 4. do 20. února bez pokuty.

Hráči většinou toužili po návratu na největší mezinárodní scénu. Ale obavy, že pozitivní test v Číně by mohl vést k 21denní karanténě a odložení návratu k jejich rodinám a klubům NHL, u některých utlumily toto nadšení.

„Samozřejmě je znepokojivé, že to tak je, když tam jedete,“ řekla minulý týden hvězda Edmontonu Oilers Conor MacDavid, od kterého se očekávalo, že bude vynikajícím hráčem Kanady.

Komisař NHL Gary Bettman na začátku prosince řekl, že rozhodnutí zúčastnit se Pekingu bude nakonec na hráčích, ale dodal, že obavy ligy „jen umocnilo“ vypuknutí COVID-19.

NHL, nespokojená s vyhlídkou na přerušení pravidelné sezóny, aby poslala svůj nejcennější majetek do zahraničí, kde by mohla být poškozena, ukončila sérii pěti po sobě jdoucích zimních olympijských her, když se rozhodla nejet do Pchjongčchangu v roce 2018.

Přítomnost hráčů z NHL na olympijských hrách udělala z turnaje v ledním hokeji mužů jeden z vrcholů celosvětové sportovní show.

Země nyní budou muset rychle vypracovat plán B.

Pro Kanadu a Spojené státy, které by vyslaly týmy plně vybavené hráči z NHL, by to znamenalo přepracování, které by sestavilo soupisku jiných lig.

Další země, jako je Švédsko, Finsko, Rusko, Německo a Česká republika, budou mít také značné díry, kterými zaplní mnoho svých nejlepších hráčů v NHL.

USA Hockey, když minulý týden oznámili Billa Guerina jako generálního manažera mužského týmu, uvedli, že se připravují na možnost stažení NHL.

„Plán B je podívat se na naše možnosti bazénu,“ řekl John VanBiesbrook, asistent výkonného ředitele USA Hockey. „Naposledy byli k dispozici nějací hráči z NHL, hráči, kteří hrají v Evropě a NCAA.

„To je pravděpodobně součet našich hráčů.“

(Obálka) Frank Bing a Steve Keating v Torontu a Rory Carroll v Los Angeles Střih Bill Bercrot a Howard Goller

