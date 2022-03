NHL Buzz: Vrana bude debutovat v sezóně s Red Wings

Detroit Red Wings

Jakub Franna V úterý (19:30 ET; ESPN+, HULU, NHL LIVE) odehraje svou první sezónu za Red Wings proti Arizona Coyotes.

Útočník si během tréninkového kempu poranil rameno a podstoupil operaci. Naposledy hrál zápas National Hockey League 8. května 2021.

„Už skoro rok jsem nehrála žádnou hru,“ řekla Fraňa. „Snažím se dostat do své rutiny. Jsem tak vzrušený. To je vše, co mohu říci.“

Franna, která se zúčastnila ranního bruslení na sérii s Tylerem Bertozzim a Piusem Sutterem, zaznamenala v 11 zápasech 11 bodů (8 branek, tři asistence) poté, co ji v minulé sezóně získali Red Wings v dohodě s Washington Capitals.

„Skutečně získávají hráče, ukázali to a já do toho půjdu a pokusím se pomoci týmu, jak jen budu moci ve své hře, a jsem opravdu nadšený, že s nimi budu hrát.“

Pittsburghští tučňáci

Teddy Blogger O čase utkání rozhodnou Penguins proti Florida Panthers (19:00 ET; SNE, SNO, SNP, ATTSN-PT, BSFL, ESPN+, NHL LIVE).

Útočník vynechal 16 zápasů se zlomenou čelistí od doby, kdy 23. ledna naposledy vyhrál 3:2 penaltový rozstřel nad Winnipeg Jets. Plogger podstoupil operaci 24. ledna a očekávalo se, že vynechá 6-8 týdnů.

„Prostě to vytváří hlubší kádr, vyváženější kádr,“ řekl v pondělí trenér Mike Sullivan ohledně Ploggerova potenciálního návratu. „Dává nám to schopnost hrát s hráči v určitých situacích, což jim pomáhá využívat jejich silné stránky.“

Blueger řekl, že plánuje hrát s celoobličejovým štítem, který používá od prvního tréninku 22. února. Trénujte na pozici čtvrté linie s levým křídlem Závod Zacka Astona A pravé křídlo Brooke McGinnová v Pondělí.

Blueger zaznamenal 17 bodů (8 gólů a devět asistencí) ve 40 zápasech.

„Myslím, že všechno, co jsem před tím dělal.“ [returning]Všechny kontakty, ochrana disku, všechny ty věci byly opravdu dobré, řekl Blueger. „Pro mě, ať jsem v jakékoli roli, je to moje práce a na to se zaměřím.“ – Wes Crosby

Tampa Bay Lightning

Zach Bogosian Mohl by se vrátit do sestavy Lightning proti Winnipeg Jets (20:00 ET; TSN3, BSSUN, ESPN+, NHL LIVE).

Obránce vynechal 15 zápasů kvůli zranění v dolní části těla, které utrpěl při výhře 3:1 nad Dallas Stars 15. ledna. V pondělí s týmem trénoval.

Bogosian zaznamenal šest bodů (dva góly a čtyři asistence) ve 23 zápasech této sezóny.

New Jersey Devils

Nico Hescher Je pochybné, že bude hrát za Devils proti Colorado Avalanche (19:00 ET; MSG+, ALT, ESPN+, NHL LIVE) kvůli zranění v dolní části těla.

Trenér Devils Lindy Ruff řekl, že se centr „v posledních dvou zápasech teď trápil“, ale doufá, že bude hrát.

Hescher je třetí před Devils s 38 body (16 gólů, 22 asistencí) v 50 zápasech. – Mike J. Moriale