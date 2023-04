NHL a NBA dávají fanouškům New Yorku spoustu k oslavám

Tři dny po sobě se lidé v různobarevných sportovních dresech pohybovali dovnitř, ven a kolem Penn Station na Manhattanu. Pro některé to byl jejich cíl. Pro ostatní to byl zlom. Ale pro fanoušky pěti týmů ve dvou sportech v jedné metropolitní oblasti to bylo epicentrum toho jedinečného jarního rozruchu: play-off.

Po celých Spojených státech a Kanadě se v mnoha městech konají zápasy profesionálního basketbalu a hokeje. Ale nikde není tolik práce jako v širší oblasti New Yorku, kde všech pět profesionálních týmů zimovalo po sezóně.

Bylo to poprvé, kdy pět místních obyvatel vstoupilo do play-off ve stejnou dobu od roku 1994, kdy byla Madison Square Garden bitvou hvězdou v srdci sportovního světa. Rangers a Knicks vyměnili noci v parku od dubna do června toho jara, dostali se do finále obou ligových play off a Rangers vyhráli Stanley Cup. Po cestě všech pět týmů hrálo rande v této aréně během play-off.

V sobotu večer budou v Parku hrát tři týmy, ale všech pět – New York Islanders na Long Islandu; Nets v Brooklynu; Knicks a Rangers na Manhattanu; A New Jersey Devils – ti se utkali někde v relativně intenzivní oblasti metra v zápasech prvního kola.