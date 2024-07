Nguyen Phu Trong ustoupí z velení Vietnamu kvůli svému zdraví

Truong, 80 let, trpí již několik let špatným zdravím. Představitelé strany ve čtvrtek uvedli, že se vzdal svých povinností a zaměřil se na svou léčbu. Trongův odchod Vietnamské prezidentské volby zanechávají mocenské vakuum a otevírají vzácné okno politické nejistoty ve Vietnamu, jedné z mála zbývajících komunistických diktatur na světě, které typicky regulují mocenské přechody.

Lam, vietnamský ministr pro veřejnou bezpečnost, který nedávno nastoupil do úřadu prezidenta, je považován za potenciálního kandidáta, který by nahradil Tronga ve funkci tajemníka strany, což je nejsilnější pozice ve vietnamském režimu. Ve čtvrtek vedoucí politbyra oznámili, že Lam dočasně převezme Trongovy povinnosti.

Zde je to, co bychom měli vědět o Trongově odkazu a o tom, co jeho odchod znamená pro Vietnam, stále důležitější swingový stát v konkurenci mezi Spojenými státy, Ruskem a Čínou.