New World se v den spuštění stal jednou z nejhranějších her Steam

Amazonské hry



Nový svět her Amazon Když se v úterý spustil, zdá se, že zasáhl několik velkých hráčů na Steam. nové Masivně online RPG pro více hráčů Podle něj na vrcholu dosáhlo 707 000 souběžných hráčů SteamDB. Ve středu skočil do a Vrchol 734 000. To jej řadí mezi několik velkých titulů na seznamu her s Většina špičkových hráčů pro tuto platformu.

Nejhranější hry na Steamu pocházejí Steam. Grafy, která sleduje aktivitu hráče. Na vrcholu seznamu je PUBG: Battlegrounds, který dosáhl vrcholu s 3,2 miliony souběžných hráčů. Následují Counter-Strike: Global Offensive a DotA 2 Film Cyberpunk 2077. New World zaujímá páté místo a překonává severskou mytologickou hru o přežití Valheim, která vyšla na začátku tohoto roku.

Všichni ti hráči, kteří se pokoušeli hrát současně, nechali mnoho dalších venku. Čekací doba na připojení se může prodloužit o několik hodin, přičemž některé čekací seznamy čekají více než 10 000 lidí. Mezi stížnosti, které hráči nechali, patřily dlouhé čekací doby a pomalé servery pro zahraniční hráče Stránka hry Steam. Amazon Games přidal další servery a uvedl, že v příštích týdnech budou pro hráče k dispozici přechody postav.

Nový svět staví hráče do role dobrodruha, jehož loď ztroskotala na tajemném ostrově Aeternum. Musí prozkoumat ostrov, aby odhalili jeho síly a tajemství.

Nový svět je k dispozici pouze pro Windows PC.