Nevyrovnanými výhrami nad Maďarskem Češi porazili Kanadu 5:1 ve smíšené čtyřhře

Kanaďané Jocelyn Peterman a Brett Gallant se v úterý na mistrovství světa smíšených týmů odrazili od „frustrující prohry“ se Skotskem nevyrovnanou dvojicí vítězství.

Kanada zahájila výhrou 10-1 nad Maďarskem v brzké remíze ve sportovním centru Souss Molins a poté zakončila den výhrou 10-4 nad Českou republikou.

Výhry posunuly Petermana a Gallanta z Winnipegu ze St. John’s, N.L., na druhé místo ve skupině B za neporažené Skotsko (6:0). Skotský tým složený z Eve Muirheadové a Bobbyho Lamyho uštědřil Kanadě dosud jedinou prohru pondělním vítězstvím 8:4. Díky skvělé pozici Skotska se Kanada rozhodla nehodit Petermanův poslední kámen v několika finiších kvůli riziku ztráty bodů.

„Byla to neuspokojivá prohra se Skotskem, protože jsem nedal Joceovi šanci hodit žádnou z posledních,“ řekl Gallant. „Moje tažná váha byla méně než dvě stopy a myslím, že to zvládli lépe.“

„Ale dnes jsme položili spoustu kamenů tam, kam jsme chtěli, a to je obrovský rozdíl v tom, že máme šanci získat dva body a nechat Jocelyn hodit svůj poslední bod.“

Peterman a Gallant z Winnipegu, St. John’s, NL, otevřeli brzký náskok 7:0 nad Maďarkou Ildiko Szkeres a György Nagyem dvěma body na prvním konci, následovali jeden zisk ve druhém a tři ve třetím.

Maďarsko vstřelilo gól jako čtvrté, ale Kanada odpověděla dalším hattrickem pátým, a poté zpečeťovala zápas jedinou krádeží na šestém místě, která vedla Maďarsko k odstoupení.

Druhý zápas Kanaďanů začal podobně. Peterman a Gallant skórovali dvakrát v prvním endu, pak zápas předčasně otevřeli tím, že ukradli tři na druhém konci a jeden na třetím konci.

Julie Zlingerová a Witt Chabekowski vstřelili ve čtvrtém poločase tři branky a snížili náskok Kanady v prvním poločase. Týmy si vyměnily dvouhry v následujících dvou dohrávkách, než Kanada odložila zápas tři na sedmé místo.

Spojené státy v úterý utrpěly pár proher a klesly na třetí místo ve skupině B s remízou 4:2. Češi a Maďarsko klesli na 3-3, následují Anglie a Německo (2-3).

Austrálie a Španělsko přišly se skóre 1-4, následované Tureckem se skóre 1-5.

Olympijský vítěz Itálie vedl skupinu A se skóre 5:1, následovaný Japonskem, Švýcarskem, Švédskem a Norskem se skóre 4:2.

Kanada sehraje jeden zápas ve středu, když se Petermann a Galant střetnou s Anglií v poledním losování.

Kolo s každým pokračuje až do čtvrtka. První tři týmy z každé skupiny po 10 postoupí do play off.

Mistrovství světa v curlingu se koná současně na stejném místě.

Wade White z Alberty vyrovnal Spojené státy v čele skupiny A v soutěži mužů 4:0 poté, co v úterý porazil Turecko 14:0.

V soutěži žen porazila Sherry Andersonová ze Saskatchewanu Švédsko 8:4 a postoupila 3:1 a skončila druhá ve skupině A za Skotskem (4:0).

Kanadský tisk