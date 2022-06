Nevěsta se po místě svatby zlobí, na poslední chvíli dojde ke změně

Pokud jde o svatbu nevěsty, každý detail je naplánován až po jídlo, které všichni jedí, nápoje, které každý podává, a hudbu, kterou hosté slyší.

Jedna nevěsta vyjádřila svou frustraci poté, co její svatební místo na poslední chvíli změnilo svá pravidla a upravilo svůj nápojový lístek.

Vzal jsem ženu k maminka S vysvětlením, že z místa konání obdržela e-mail, že zakázali podávání červeného vína, přimělo nevěstu, aby vyhledala právní radu.

Žena napsala: „Svatba letos v létě. Recepční místo je luxusní místo v domácím stylu, které je otevřené veřejnosti, ale také pořádá svatby a úspěšně se to dělá už léta.“ „Nejlepší svatební místa uvedená v mnoha časopisech atd. a velmi dobré recenze. Takže – žádné podezřelé oblečení.“

Poté vysvětlila, že z místa „náhle“ obdržela e-mail, v němž stálo, že „kvůli několika incidentům v nedávných událostech“ prakticky okamžitě „nebudou podávat červené víno vůbec“.

„Ale nebojte se, jen ji nahradíme růžovkou ve vašem nápojovém obalu,“ stálo v údajném e-mailu.

Žena naznačila, že je velmi zklamaná z toho, že její matka pije pouze červené víno a červené víno preferovali i další přítomní členové rodiny.

„Naplánovali jsme hovězí maso jako hlavní chod,“ napsala jako argument, že hovězí maso se dobře snoubí s červeným vínem a vyhodili by celé menu, kdyby to místo nenabízelo.

„Vůbec to není přijatelné, že? Zdá se, že se spoléhají na nějakého mystika.“ [vague] Ve smlouvě o „Jedná se o historickou budovu může být nutné provést změny ve vašem svatebním plánu, které jsou z provozních důvodů mimo naši kontrolu,“ pokračovala.

Dodala, že přemýšlela o tom, že se dostane někam jinam a „pokusí se získat peníze zpět pomocí malých nároků [court]. „

„Moje máma si na mé svatbě nemůže dát alkohol. Promiň, že křičím a možná nejsem moc racionální,“ uzavřela svůj dopis.

Uživatelé náhle stáli vedle místa konání a poznamenali, že nevěsta na změnu reagovala přehnaně.

Jedna osoba napsala: „Ve skutečnosti to není velký problém. Každý se vejde na den bez červeného vína nebo bez alkoholického nápoje,“ zatímco další poznamenal: „Reagujete přehnaně. Ano, je to trochu zklamání, pokud je to červené víno A.“ pro některé lidi oblíbený nápoj, ale jsou k dispozici i jiné nápoje!”

Celebrity prozradily své nejhorší rande